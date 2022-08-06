عاجل.. وصول المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي لثاني جلسات محاكمته

وصل منذ قليل، المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي الى محكمة جنايات الجيزة في حراسة أمنية مشددة، لثاني جلسات محاكمته بارتكاب جريمة قتل مزارع وابنتيه واثنين من أحفاده داخل مزرعة بقرية الريف الأوروبي.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وفي تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة بتلك الواقعة التي شهدتها إحدى المزارع في قرية الريف الأوروبي، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقتل الضحايا الخمس والشروع في هتك عرض إحدى الضحايا، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل المزارع عمدًا وقد اقترنت تلك الجناية بـ5 جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

المتهم يعترف بجريمته

وقال المتهم خلال اعترافاته أمام النيابة العامة: «أنا فاتحت هناء في موضوع الزواج، وفاتحت أبوها وأمها وطلبت إيديها، وقالولي الأمر شوری بینا، وهنرد عليك، ولكن بعد 3 أيام، لاقيت منار أختها بتقولي فب التليفون أن كل حاجة قسمة ونصيب وأن هناء مش عايزة تتجوز عشان تربي بنتها».

وأكمل المتهم: «حسيت إن نفسي أتكسرت وکبریائي أتهز علشان هي وافقت وبعدين قالت لا، كنت هجيبلها بيت وشبكة ومش هخليها عايزة حاجة، وعشان بعيد عن بيتي لمدة طويلة فمحتاج يكون معايا واحدة ست ونس تغسلي هدومي وتعملي لقمة أكلها، وزي أي راجل محتاج ست في حياته».

وتابع المتهم: «لما كنت بشوف هناء كنت بزعل أنها كسرت نفسي وهزت كبريائي ولكني كنت بتعامل مع أهلها عادي، وكنت كل فترة بتضايق من رفضهم لطلب جواز بنتهم، لحد يوم الأربعاء، كنت راجع من شغلي في أبو غالب، وكنت بدور على دواء ليا علشان كنت تعبان جه في بالي إني أكسر نفس هناء، زي ما هي کسرت نفسي».