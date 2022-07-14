نص أقوال مرتكب مذبحة الريف الأوروبي: «اشتريت مخدر عشان أذل حبيبتي»

رسمت التجاعيد خطوطًا بارزة على ملامح وجهه الجامدة، وأظهر شعر رأسه الذي اشتعل شيبا أنه من أبناء الستين، بينما عكست نظراته الحائرة حالة القلق التي انتابته بعد أن حاصرته النيابة العامة بأدلة اتهامه بتنفيذ مذبحة مروعة راح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد عرفت بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، هكذا ظهر «عاطف» المتهم خلال جلسات محاكمته وهو يرتدي بنطلون وتيشرت بعد أن تخلى عن الجلباب الصعيدي والشال الأبيض.

وفما يلي، نص أقوال «عاطف» مرتكب مذبحة الريف الأوروبي أمام النيابة العامة، إذ أقدم على ذبح شريكه في المزرعة وابنتيه وطفلين من أحفاد شريكه في مشهد مفزع، وجاءت دوافع الجريمة بسبب رفض الضحية «هناء» الزواج من المتهم لتفرغها لتربية ابنتها بعد انفصالها عن زوجها، وأنه اشترى مخدر كلاب من الصيدلية ليضعه في المشروب للفتاة ويعتدي عليها.

س: متى نشبت لديك فكرة إذلال المجني عليها؟

ج: الفكرة دي جت في بالي مرة واحدة وأنا راجع من الشغل وحصل اللي حصل.

س: ما سبب نشوب تلك الفكرة لديك عقب مرور فترة زمنية من رفض طلبك بالزواج من المجني عليها سالفة الذكر؟

ج: أنا زي ما قلت أنا كنت بضايق من موضوع الرفض بحس بكسرة النفس واهتزاز کبریائي کل لما كنت بشوفها.

س: هل حملت نفسك الضغائن لأسرة المجني عليه عادل علي إبراهيم بعد رفض طلبك؟

ج: أيوه عشان حسيت بكسرة نفس وکبریائی أتهز عشان أترفضت.

س: ما حدود ما حمله صدرك تجاههم؟

ج: أنا كنت كل فترة بضايق من رفضهم لطلب جواز بنتهم، وكنت لما بشوف «هناء» بزعل أنها كسرت نفسي وهزت کبریائي ولكن كنت بتعامل معهم عادي حتى وأنا حاسس بالحاجات دي كلها، لحد يوم الأربعاء اللي فات، اللي حصل إني كنت راجع من شغلي في أبو غالب، وكان معايا واحد اسمه وليد عنده عربية بخليه يوديني مشاوير بالأجرة، وكنت بدور على دواء ليا علشان كنت تعبان فجاء في بالي أني أكسر نفس «هناء» زي ما هي کسرت نفسي، فكنت كل ما أروح صيدلية أسال على الدواء بتاعي بتاع الضغط وكنت بسأل على دواء مخدر للكلاب ومكنتش بلاقي، فعديت على صيدليتين بعد كده قالولي على صيدلية هتلاقي فيها المخدر بتاع الكلاب، وروحت هناك واشتريت المخدر ووصلت لحد المزرعة.

س: متى أعلنت طلبك للزواج من المجني عليها لأهلها وما رد فعلهم ومدى قبولهم ذلك الطلب؟

ج: بعد ما فاتحت «هناء» في الموضوع، فاتحت أبوها وأمها وطلبت إيديها، وهما قالولي الأمر شوری بینا، وهنرد عليك، ولكن بعد 3 أيام لاقيت «منار» كلمتني في التلفون وقالتلي دي قسمة ونصيب، و«هناء» مش عايزة تتجوز عشان تقعد تربي بنتها.

س: متى كان ذلك؟

ج: في شهر مارس 2022.

س: كيف استقبلت ذلك الرفض؟

ج: أنا اضايقت بس قلت خلاص كل شيء قسمة ونصيب.

س: ولما ذلك؟

ج: عشان أنا حسيت أني أتكسرت نفسي وکبریائي أتهز علشان هي وافقت وبعدين قالت لا، عشان كمان أنا كنت هجيبلها بيت وشبكة ومش هخليها عايزة حاجة.

س: ما مدى احتياجك للزواج بأخرى في حين أنك متزوج حسبما قررت سلفًا بالتحقيقات؟

ج: عشان بعيد عن بيتي لمدة طويلة فمحتاج يكون معايا واحدة ست ونس تغسلي هدومي وتعملي لقمة أكلها، وزي أي راجل محتاج ست في حياته.

أولى جلسات محاكمة المتهم بتنفيذ مذبحة الريف الأوروبي

وكانت محكمة الجنايات قررت تأجيل محاكمة مرتكب مذبحة الريف الأوروبي إلى جلسة 6 أغسطس، لانتداب محامي للمتهم بعد أن حضر في أولى جلسات محاكمته دون محامٍ للدفاع عنه.