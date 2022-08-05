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وفاة جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية.. «مات وحيدا في منزله»

كتب:

يسرا البسيوني
06:51 م | الجمعة 05 أغسطس 2022
الدكتور جهاد عودة

الدكتور جهاد عودة

غيب الموت، الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية، والعلاقات الدولية بجامعة حلوان، وحيداً في منزله بالمقطم، مساء أمس.

وفاة جهاد عودة

وقال الدكتور أحمد إبراهيم الخبير السياسي، وأحد أصدقاء «عودة» إنه جرى اكتشاف وفاة جهاد عودة، اليوم، بعد مرور أكثر من 24 ساعة، مشيرا إلى أن الراحل كان يقيم بعض الأيام بمفرده في منزله بالمقطم، موضحا أن أسرته فوجئت بالخبر.

الدكتور جهاد عودة كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، قبل ثورة 25 يناير، ثم تفرغ لعمله الأكاديمي والبحثي بعد الثورة، كما عمل مستشارا أكاديميا لمركز «جسور» للدراسات.

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بقلم يسرا البسيوني