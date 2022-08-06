استكمال محاكمة المتهم في مذبحة الريف الأوروبي اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة مرتكب جريمة قتل مزارع وأبنتيه وحفيديه داخل إحدى المزارع بقرية الريف الأوروبي في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي».

انتداب محامي

وكانت المحكمة قد أجلت أولى جلسات محاكمة المتهم مرتكب مذبحة الريف الأوروبي لجلسة اليوم 6 أغسطس، لانتداب محامي للدفاع عنه، وظهر المتهم خلال الجلسة الأولى لمحاكمته مرتديًا تيشرت أزرق ويكسو رأسه الشعر الأبيض لتقدمه في السن، كما ظهر المتهم «لا مبالي».

إحالة

وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل الضحايا الخمسة داخل إحدى المزارع بقرية الريف الأوروبي بالشيخ زايد إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المزارع عمدًا واقترنت الجناية بخمس جنايات أخرى وهي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتي المجني عليهما.

وقبل بدء الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم، طالب محمد عادل نجل الضحية الأولى بالقصاص من المتهم، وقالت نجلة الضحية الأولى إن المتهم كانت تربطه علاقة صداقة قوية بوالدها المجني عليه، فوالدها كان يعتبره شقيقًا من أشقائه وكان تربطهما علاقة قوية عمرها قرابة 30 عامًا، ولم يتوقع أحد أن المتهم سيخون العشرة ويرتكب جريمته وينهى على الأسرة بالكامل، مطالبة بالقصاص من المتهم.