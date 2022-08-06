تشديدات أمنية قبل بدء جلسة محاكمة مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

شهدت محكمة جنايات الجيزة تشديدات أمنية مشددة في ثاني جلسات محاكمته بتهمة قتل مزارع وابنتيه وحفيديه داخل إحدى المزارع بقرية الريف الأوروبي بالشيخ زايد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي».

إحالة المتهم للجنايات

وعقب الجريمة، انتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة وناظرت جثامين الضحايا الخمسة، وأمرت بنقلهم الى المشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية، وبعد تحقيقات موسعة فى الجريمة، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مذبحة الريف الأوروبي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بـ5 جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وفي الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، انهارت أسرة الضحايا الخمسة عقب رؤيتهم المتهم وبدأ أفرادها في الصراخ.

محاكاة تصويرية

وخلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهم مرتكب الواقعة داخل إحدى المزارع بقرية الريف الأوروبي، أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من خلال إقراره في التحقيقات والمحاكاة التصويرية التي أجراها لكيفية ارتكابه الجريمة، كما أنَّ المتهم أرشد عن شريط المادة المخدرة المستخدمة فى تنفيذ مخططه في هتك العرض.

كما أنَّ النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم مرتكب مذبحة الريف الأوروبي من خلال شهادة 9 شهود في الواقعة، كما أنَّ المتهم أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدس المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص للضحايا الخمسة وكذلك تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة وإجراء المطابقات اللازمة.