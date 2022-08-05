حددت وزارة التربية والتربية والتعليم، موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أنه سيجري إعلان تفاصيل وإحصاءات نتيجة الثانوية العامة، غدا السبت الموافق 6 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، من خلال الصفحة الرسمية للوزارة التربية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الوطن»

وفي سياق متصل، خصص موقع «الوطن» رابطاً للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في الخطوات التالية:

-كتابة الأسم.

- الدخول على الرابط التالي http://natega.elwatannews.com/

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2022

وبالتزامن مع تحديد موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وجه الدكتور السعيد عبدالهادي عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، ورئيس جامعة حورس، مجموعة مهمة من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2022، قائلاً: «نصيحتي لخريجي الثانوية العامة مجموعك في الثانوية العامة ليس نهاية المطاف وإنما بداية المشوار».

وأضاف «عبدالهادي» لـ«الوطن»، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة اختيار الكلية أو المعهد الذي يناسب ميولهم ويلبي رغباتهم وليس الكلية أو المعهد التي تختارها الأسرة، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى بكليات القمة وكليات القاع فالطالب المتفوق في أقل أي كلية أو معهد أفضل من الطالب المتعثر في كل كليات القمة.

وشدد الدكتور السعيد عبدالهادي، على الطلاب بضرورة العمل بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 باجتهاد لتحقيق الذات في أي كلية أو معهد والحرص على الحضور والمتابعة وممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرحلات.

وأكد رئيس جامعة حورس، أنه يجب على الطلاب عدم اليأس وفقدان الأمل والتذكر دائماً أنه يمكن بدء الرحلة من جديد في مجال آخر، وأن تحقيق النجاح ليس له سن وليس محدوداً لمجال معين.