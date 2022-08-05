موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 والأوائل.. ترقبوها بعد ساعات

لا صوت يعلو فوق الحديث عن نتيجة الشهادة الثانوية، إذ يترقب أولياء الأمور والطلاب ويبحثون بشكل كبير عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، نظرا لأهميتها في تحديد الجامعة التي سيلتحق بها الطالب، وهو ما يمكن الحصول عليه من خلال بوابة «الوطن».

وفي إطار اهتمام الناس وبحثهم وترقب الطلاب لكل ما يخص النتيجة، تستعرض «الوطن» موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا لما كشفه مصدر في تصريحات خاصة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وستنشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022، عقب اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 غدا السبت، بعد انتهاء الكنترول المركزي في مدينة 6 أكتوبر، من إعدادها، وفقا لما أكده مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كما سيجري نشرها إلكترونيا مساء نفس اليوم، ويعلن طارق شوقي وزير التعليم، الأوائل في الشعبتين العلمية بسميها والأدبية، والمكفوفين ومتحدي الإعاقة، بعد مراجعة النتيجة وتحديد الأوائل وفق المجموع الأعلى وحروف الأبجدية، كما من المقرر أن يجري الوزير مكالمات هاتفية لتهنئة الأوائل من خلال أرقام الهواتف التي جرى تسجيلها في استمارات الامتحانات.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع «الوطن» بعد الدخول على الرابط وكتابة البيانات التالية:

رقم الجلوس

اسم الطالب

البريد الإلكتروني

المحافظة

الشعبة

رقم التليفون، على أن تكون النتيجة بين يدي الطلاب قبل نشرها في أي مكان آخر.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة من الرابط التالي

https://natega.elwatannews.com/