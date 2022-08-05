نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس متاحة غدا عبر موقع «الوطن»، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسمياً منذ قليل، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اعتمد النتيجة، وسيجري إعلان كل التفاصيل المتعلقة باحصاءات نسب النجاح والمجاميع غداً السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، سيجري بثه عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على «فيس بوك».

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس «عبر الوطن»؟

- الدخول على الرابط الذي خصصته «الوطن».

- كتابة الاسم

- كتابة رقم الجلوس

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- اختيار المحافظة.

- اختيار الشعبة.

- الضغط على «سجل الآن».

نصائح مهمة بشأن نتيجة الصف الثالث الثانوي

نتيجة الصف الثالث الثانوي، تشغل بال العديد من أولياء الأمور والطلاب لأنها مرحلة فيصلية بالنسبة لهم، وعلى أساسها يترتب موقف الطالب في الالتحاق بالحياة الجامعية، لذلك يقول الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية جامعة سوهاج، إنه يجب على الطالب بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 أن يختار الكلية حسب رغبته فى الدراسة بها، وأتمنى أن يختفي من أذهان الطلاب وأولياء الأمور ما يسمى بكليات القمة والقاع.

وأضاف «عمران» لـ«الوطن»، أن ما يحدد القمة هو اجتهاد وتفوق الطالب في الكلية التي يرغب في الدراسة بها، ومن المحتمل أن يحولك مكتب التنسيق إلى كلية ليست على رغبتك، وفي هذه الحالة لابد من الاجتهاد في الكلية، وضع هدفا أمامك واسع لتحقيقه، واعلم أن الذي يسعى لهدف معين فإنه بالطبع سيحققه.

ويمكن الحصول على النتيجة من الرابط التالي http://natega.elwatannews.com/