قصف إسرائيلي على موقع لـ«سرايا القدس» وسط قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، من جديد موقعا لـ«سرايا القدس»، الجناح المسلح لحركة «الجهاد»، جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، قالت «سرايا القدس»، إنها أطلقت 100 صاروخ على إسرائيل، ردا على غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص بينهم القيادي بالسرايا تيسير الجعبري.

وأظهرت صور هروباً جماعياً لإسرائيليين ودخولهم إلى الملاجئ بعد قصف صاروخي من غزة، على جنوب ووسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين أثناء التدافع هربا من الصواريخ.

وأطلقت إسرائيل، عملية «الفجر الصادق» العسكرية ضد «الجهاد» في القطاع، وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية استهدفت عناصر خليتين لإطلاق صواريخ مضادة للدروع كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية.

كوخافي يوعز لجيش الاحتلال بفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع لحركة «الجهاد»، وأشار الجيش، إلى مقتل الجعبري. وفي وقت سابق، قرر جيش الاحتلال الإسرائيل، استدعاء 25000 من جنود الاحتياط، فيما قال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن رئيس الأركان أفيف كوخافي، أوعز للجيش بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان.

من جانبها، أشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ستعزز قواتها في المناطق المعرضة للاستهداف بصواريخ.