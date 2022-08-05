الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 2 وإصابة 19 في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة 19 آخرين، في عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة غارات على قطاع غزة.

طائرات الاحتلال تقصف شقة وسيارة في غزة

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في «برج فلسطين» في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال يطلق عملية «الفجر الصادق» على غزة

وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة «شراب العسل» شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إطلاق عملية «الفجر الصادق» في إطار التوترات مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.