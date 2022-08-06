السيطرة على حريق العتبة والحماية المدنية تواصل عمليات التبريد

نجحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، في السيطرة على الحريق الذي نشب في عدد المحلات التجارية في شارع الجيش بالقرب من ميدان العتبة والموجودة داخل عقار تجاري وليس سكني، وتصاعدت النيران والأدخنة منه على مدار الساعات الأخيرة الماضية.

7 سيارات إطفاء

وبعد انتهاء سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية التي يصل عددها إلى 7 سيارات من السيطرة على الحريق، بدأت عمليات التبريد وهي مستمرة حتى الآن لضمان عدم تجدد الحريق في العقار مرة أخرى.

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فرض كردون أمني حول العقار صاحب حريق العتبة

وكانت أجهزة الأمن قد فرضت كردونًا أمنيًا حول حريق العتبة لحين انتهاء أعمال الإطفاء من قبل قوات الحماية المدنية، وتبين من أعمال الفحص أن النيران نشبت في محل قماش في شارع الجيش، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

حريق في محل قماش

«الوطن» انتقلت إلى مكان حريق العتبة وتبين أنَّ النيران اشتعلت في عقار مكون من 5 طوابق مخصص للنشاط التجاري وليس السكني وأن النيران أتت على محتويات محل القماش بالكامل.