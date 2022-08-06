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مصدر أمني عن حريق العتبة: بدأ في محل قماش وجار إخماد النيران

كتب:

محمد سيف
10:49 ص | السبت 06 أغسطس 2022
حريق العتبة

حريق العتبة

قال مصدر أمني إن حريق شارع الجيش في العتبة بدأ في محل قماش، وأن النيران تمكنت من المحل وأتت على محتوياته بشكل كامل، وانتقل فريق من قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بـ6 سيارات

وبحسب المصدر، فإن قوات الحماية المدنية دفعت بـ6 سيارات إطفاء خاصة للسيطرة على حريق العتبة وأن سيارات مقر إدارة المطافي قريب من مكان الحريق، وأن قوات الحماية المدنية تواصل السيطرة على النيران بواسطة كميات كبيرة من المياة المحملة في سيارات الإطفاء المجهزة بالسلالم الهيدروليكية.

خبراء الأدلة الجنائية يكشفون أسباب الحريق

وأوضحت المصادر أنه حتى الآن لم يتم معرفة أسباب حريق العتبة وأنه خبراء المعمل الجنائي سوف يكشفون عن تفاصيل الحريق وأسبابه عقب السيطرة على النيران من خلال فحص آثار الحريق من قبل خبراء الأدلة الجنائية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.