ظهرت حالًا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم برقم الجلوس والاسم

معاناة استمرت لمدة عام كامل من الدراسة لمنهج الصف الثالث الثانوي، جعلت الطلاب ينتظرون الوصول تلك اللحظة الحاسمة، إذ ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد أن تم اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق، ما جعل الطلاب يبحثون عن نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم برقم الجلوس والاسم.

وحرصت بوابة «الوطن» على توفير نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، عبر الموقع الإلكتروني لها، حتى يستطيع الطلاب الحصول عليها الآن من خلال الموقع، وحرصًا منها على تقديم ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة، نوضح لهم من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم عبر «الوطن»، كالتالي:

رابط نتيجة الثانوية العامة 202 برقم الجلوس والاسم

حرصت بوابة «الوطن» على توفير نتيجة الثانوية العامة 2022 لطلاب من خلال موقعها، بالخطوات التالية:

- يدخل الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 إلى الرابط https://natega.elwatannews.com/

- سيظهر أمام الطالب، الصفحة الخاصة ببعض البيانات التي يجب إدخالها في الخانات المخصصة لها، وتتمثل تلك البيانات في الآتي:

- الاسم الرباعي.

- رقم الجلوس.

- الشعبة.

- المحافظة التابع لها الطالب.

- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- رقم تليفون الطالب.

- وبعد أن يُدخل الطالب جميع البيانات الخاصة به، يضغط على تسجيل، حتى تصل له النتيجة فور ظهورها على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 68%، فيما وصلت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم إلى 78.32%، فيما وصلت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة إلى 81% لتكون مرتفعة في الشعبة العلمية عن العام الماضي، ولكنها منخفضة في الشعبة الأدبية هذا العام.