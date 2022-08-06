بعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. أماكن مناسبة لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء

لطالما انتظر طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، حتى يطمأنوا ويحددوا مستقبلهم، ما جعلهم يرفضون الخروج والتنزه أو السفر إلا بعد إعلانها، وبعد ظهور النتيجة يبدأون في البحث عن أماكن مناسبة لقضاء وقت ممتع برفقة الأصدقاء.

واهتماما بما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة خلال تلك الفترة، تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أفضل أماكن الخروج والتنزه في القاهرة الكبرى بعد نتيجة الثانوية العامة 2022، وجاءت تلك الأماكن كالتالي:

1- دريم بارك

تعد دريم بارك من أكثر مدن الملاهي التي يحرص العديد من محبي الألعاب الترفيهية على الذهاب لها برفقة الأصدقاء، للاستمتاع بمختلف الألعاب الموجودة بها، إذ أنها تحتوي على الكثير من الألعاب غير المتوفرة في مكان آخر في مصر سواء كانت كهربائية أو مائية، وتوجد مدينة دريم بارك الترفيهية في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

2- زيد بارك

على مدار الشهور القليلة الماضية، تصدرت زيد بارك مشهد أكثر الأماكن المقصودة للخروج والتنزه برفقة العائلة والأصدقاء، إذ أنها مدينة متكاملة، تحتوي على ملاهي ومطاعم مختلفة، بالإضافة إلى احتواءها على حلبة تزلج، كما يوجد أيضا أماكن لإقامة الحفلات، فضلا عن توفير مساحات خضراء كبيرة، وتوجد زيد بارك في شارع الحرية بالشيخ زايد.

3- متحف الأوهام

هناك عد كبير من الأشخاص الذين يحبون الاستمتاع بأشياء جديدة، ويوفر متحف الأوهام تجربة فريدة من نوعها، فهو يتيح للأشخاص التواجد في أوضاع غريبة كالوقوف على الرأس بينما تدور الغرفة أو السير في حوض مياه، ليكتشف في الآخر أن كل هذا مجرد خدع بصرية تعطيه الفرصة للشعور بالمواقف الغريبة والمختلفة، ويوجد متحف الأوهام في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد.

4- مركز البولينج الدولي

يهتم الكثيرين بلعب البولينج، ويبحثون عن أماكن مميزة حتى يستطيعون الذهاب إليها برفقة أصدقاءهم، ويعد مركز البولينج الدولي من افضل الأماكن في مصر للعب البولينج، كما أنه يحتوي على العديد من الألعاب الأخرى مثل البلياردو والبلايستيشن وتنس الطاولة، بالإضافة إلى لعبة الهوكي، ويوجد مركز البولينج الدولي في صلاح سالم، خلف بانوراما حرب أكتوبر، مدينة نصر.

5- فاميلي بارك

تتمتع فاميلي بارك بالكثير من المميزات التي لا تتواجد في غيرها من الحدائق، إذ أنها تحتوي على مساحات خضراء كبيرة، تتيح للأطفال اللعب والركض، ويتوفر بها استئجار الدراجات والسير بها، كما أنها تحتوي على الكثير من الأنشطة الترفيهية، فيوجد بها حديقة حيوان وسفاري ولاعب مفتوحة، كما أنها تحتوي على الكثير من المطاعم حتى يستطيع الزائرون تناول وجبات.