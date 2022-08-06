«ربيع»: قناة السويس الجديدة تحقق رقما قياسيا في الذكرى السابعة لافتتاحها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة سجلت اليوم السبت، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة، بإجمالي حمولات 5.2 مليون طن.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في بيان صحفي رسمي، إن قناة السويس شهدت عبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 ملايين طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن.

زيادة كبيرة في معدلات عبور قناة السويس

وتابع أن معدلات العبور في قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وارتفع متوسط العبور اليومي للسفن من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديدة إلى 62 سفينة حاليا.

وقال الفريق أسامة ربيع إن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة ما لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع كفائتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية نحو بنائها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

ربيع: مشروعات تطوير المجري أولوية لدينا

وأكد الفريق ربيع على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس تصدرت أولويات أجندة العمل خلال الفترة الماضية، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي يسير بخطى متسارعة وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم.

سفن عملاقة تعبر القناة اليوم

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال، سفينة الحاويات العملاقة COSCO SHIPPING PISCES بحمولة كلية 202 ألف طن، في رحلتها القادمة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات OOCL SCANDINAVIA التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 220 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى المملكة المتحدة.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة، سجلت اليوم السبت، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة، حيث عبرت 23 سفينة حاويات و23 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 24 سفينة بضائع عامة ومتعددة الأغراض وأنواع أخرى، فضلا عن عبور 14 ناقلة بترول، و3 ناقلات للغاز الطبيعي المسال.