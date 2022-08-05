«محلب»: قناة السويس الجديدة عبور آخر لـ«أرض الفيروز»

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه فخور وممتن لكون حفر قناة السويس الجديدة أثناء توليه مجلس الوزراء، موضحاً أنه دائماً وأبداً كان حريصاً على متابعة موقع الحفر والوجود به بنفسه، وأن من أبرز الأشياء التى تركت بصمة فى قلبه، هى قدرة المصريين على تمويل المشروع الضخم، متابعاً: «أنا فاكر جداً، إزاى كانت الطوابير على البنوك من جموع الشعب المصرى».

رئيس الوزراء الأسبق: جسَّد إرادة شعب صدَّق حلم قائده العظيم.. وأكد قدراته على التمويل

وأوضح «محلب»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بمناسبة مرور 7 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، أن مشروع حفر القناة الجديدة كان رؤية لم تنفذ إلا من خلال إرادة شعب صدَّق حلم قائده العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن أعمال الحفر والتنفيذ كانت فى أقل فترة ممكنة، وذلك نتيجة العمل والجهد الذى بذلته كل من القوات المسلحة وهيئة قناة السويس، مدعوماً بتمويل وتعاون الشعب المصرى العظيم، مشيراً إلى أن فكرة حفر القناة كانت معقدة للغاية من الناحية الهندسية، لكن سبقتها دراسة لأغلب فروع الهندسة، سواء «المدنية أو الميكانيكية أو الملاحة» حتى تنفيذها وافتتاحها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن مشروع حفر وافتتاح القناة يعد عبوراً آخر لـ«أرض الفيروز»، لذا من الواجب على جموع الشعب أن يفخروا بهذا المشروع العملاق، الذى يعتبر أحد أهم شرايين الدولة، وإحدى أهم هداياها للعالم أجمع.

وأضاف «محلب» أن القناة لها دور عظيم للعالم كله، لأنها تعد أهم شريان اليوم، موضحاً أنها فى ظل المشكلات الموجودة حالياً فى العالم، تعد أهم مصدر لنقل الطاقة بين مختلف البقاع، حيث أعلن رئيس هيئة قناة السويس أن القناة سجلت أعلى قيمة إيرادات ربحية على مدار تاريخها، حيث بلغت 7 مليارات دولار، متجاوزة كل الإيرادات التى تم تسجيلها فى الأعوام السابقة عليها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء الأسبق أنه قضى أكثر من 40 عاماً فى مهنة الهندسة، فكان عندما تأتى زيارات لموقع حفر قناة السويس الجديدة، كانوا يسألون كيف سيتم تنفيذ وتسليم القناة فى الوقت الذى تم تحديده أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى؟، مضيفاً أنه كان على قدر المسئولية والكفاءة هو والجهات المعنية بتنفيذ أعمال الحفر والتنفيذ، قائلاً: «أى مهندس كان ييجى يشرف على الموقع كان يسألنى هتقدروا تخلصوا القناة فى الميعاد المحدد، كنت أقول لهم أنا اديت كلمة بالميعاد ولازم تتنفذ».

ووجَّه «محلب» نصيحة إلى مختلف جموع الشعب المصرى تضمنت ضرورة الإيمان بالعقيدة لبناء الدولة الجديدة، وجمهورية 30 يونيو، فهى تعد ملحمة شعب وقصة نجاح، مع ضرورة الإيمان برسالة أن الحلم أصبح واقعاً، لأن ما حدث فى جميع المجالات فى مصر يعد إنجازاً غير مسبوق، فى مختلف المجالات، منها الطرق والكبارى، والأنفاق، والوحدات السكنية، ومحطات تنقية المياه، ومنها محطة بطن البقر التى تعد أكبر محطة لتنقية المياه، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، التى تعتبر من أضخم المشروعات القومية فى تاريخ البلاد.

محطات العمل والإنجاز فى مشروع الـ«365 يوماً»

2014

5 أغسطس:

دشّن الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع محور قناة السويس الجديدة، الذى يشمل إقامة محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف، ومنشآت سياحية، ومشروعات غذائية، ومستشفى، وبدأت الحفارات أول أعمالها بالحفر، موجّهاً بأن يتم المشروع خلال عام.

1 سبتمبر:

أصدر الرئيس السيسى قراراً قانون بشأن «شهادات استثمار وتنمية قناة السويس»، التى طرحتها الحكومة على المصريين لجمع نحو 60 مليار جنيه، لتمويل «القناة الجديدة»، كما أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس حينها، تدفق المياه فيها بعد دخول كراكات الهيئة للقناة.

30 أكتوبر:

أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن نواتج أعمال الحفر الجاف بمشروع قناة السويس الجديدة بلغت نحو 85 مليون متر مكعب من الرمال، وذلك بعد مرور 84 يوماً على انطلاق المشروع، لتمثل 47% من نواتج أعمال الحفر الجاف.

2015

22 فبراير:

قام الرئيس السيسى بجولة تفقدية مفاجئة لمشروع قناة السويس الجديدة، واستمع إلى شرح تفصيلى فى مركز المحاكاة عن سير العمل ومراحل التكريك الجارية فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة.

20 مارس:

إبحار أول سفينة عائمة فى قناة السويس الجديدة ‪INDEAN MAJESTY»‬»، وفى 24 من الشهر نفسه قال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة السابق، إنه تم حفر 35كم من علامة الكيلو 60 ترقيم قناة السويس شمالاً.

4 أبريل:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، إن التجهيزات لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة بدأت بالفعل، وأكد وقتها أن الحفل سيكون على مستوى العالم كله، وفى 16 من الشهر نفسه تم إعلان إنهاء الحفر الجاف فى مشروع القناة الجديدة بشكل كامل.

2 مايو:

عبرت ثانى أكبر سفينة حاويات تسمى «MSC Oliver» من قناة السويس فى أول رحلة لها بين الصين وأوروبا، وفى 5 من الشهر نفسه، عرضت الهيئة مجسماً ثلاثى الأبعاد للمشروع يوضح كيفية عبور السفن من مجرى القناة الجديدة.

6 أغسطس:

تم افتتاح قناة السويس الجديدة فى حفل أسطورى اتجهت أنظار العالم أجمع إليه، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من ممثلى فئات الشعب، وعدد من ضيوف مصر الذين توافدوا من شتى أنحاء العالم، لحضور الافتتاح الكبير للقناة الجديدة