وزير التعليم: سنكرم أوائل الثانوية العامة بعد التقاط أنفاسنا.. «زي كل سنة»

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول إمكانية تكريم أوائل الثانوية العامة 2022، من عدمه، في ظل التساؤلات المتكررة من الطلاب وأولياء أمورهم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شوقي: تكريم أوائل الثانوية العامة 2022 سيحدث لا محالة

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ تكريم أوائل الثانوية العامة 2022 سيحدث لا محالة، فهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم بعد التفوق والاجتهاد والتميز الذي وصلوا إليه طوال فترة دراستهم.

وزير التعليم: سيتم تكريم أوائل الثانوية العامة من جهات عديدة

أضاف وزير التعليم، أنَّ «الوزارة فقط سوف تلتقط أنفاسها بعد الجهد الذي تمّ بذله طوال الأشهر الماضية، كما أن تكريم أوائل الثانوية العامة يكون من جهات عديدة، لذلك نعمل على ذلك فعلًا، وسوف نكرر ما يحدث كل عام».

وتنشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بعد أن اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح 75,05%، وبنسبة نجاح علمي علوم %78.32 وعلمي رياضة %81.10، وفي الشعبة الأدبية %68.38.

وبإدخال البيانات الأساسية لطلاب الثانوية العامة، على موقع «الوطن» يمكنهم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، في أسرع وقت.