نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط الدور الأول عبر الوطن.. احصل عليها الآن

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط الدور الأول عبر الوطن، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح للعام الدراسي 2021-2022 وهي 75.04%، وإعلان قائمة الأوائل في كل الشعبتين العلمية والإدبية.

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط الدور الاول عبر الوطن

ويتيح «الوطن» رابط للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال الدخول علي الموقع الرسمي، ثم الدخول على https://natega.elwatannews.com/، ثم إدخال الاسم فقط، لتظهر النتيجة بالدرجات الكاملة لجميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. نسب النجاح للشعبتين

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 الشعبة العلمية علوم 78.32%، ونسبة النجاح في شعبة علمي رياضة 81.10%، ونسبة النجاح في الشعبة الأدبية 86.38%.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان بلغ 91 ألفًا و609 طلاب، نجح منهم 62 ألفًا و457 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 75.04%.

وقال الوزير، إن البنين تفوقوا على البنات في نتيجة الثانوية العامة في شعبة علمي علوم، فيما احتلت البنات المركز الأول في قائمة الأوائل في الشعبة الأدبية.

وأضاف وزير التعليم عبر فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022، أنه تم بناء بنوك أسئلة المعيارية للمرحلة الثانوية، لافتاً إلى أن بناء امتحانات تمت بمعيارية ومواصفات عالمية، وأنه تم عقد امتحانات تجريبية متعددة والتصحيح تم إلكترونيًا بدون تدخل أي عنصر بشري.