حزب الغد يواصل دورات التوعية الدستورية لشباب الجمهورية الجديدة

واصل حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، دورات التوعية الدستورية للشباب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ خصصت المحاضرة الأولى «حكاية ثاني دستور» في تاريخ مصر وهو دستور 1923.

وتضمنت محاضرة حزب الغد تغطية 41 عاما كاملة وهي الفترة من 1882 احتلال الإنجليز لمصر وإلغاء أول دستور للبلاد وحتى قيام الحرب العالمية الأولى وإعلان الحماية البريطانية على مصر 1914، ثم ذهاب سعد باشا ورفيقيه عبد العزيز فهمى وعلى شعراوى باشا عام 1918 إلى السير ونجت المعتمد البريطاني؛ طلبا للاستقلال وتشكيل الوفد المصري.

نفي الزعيم سعد زغلول

وبعد ذلك وقعت حادثة نفي سعد زغلول باشا رئيس الوفد المصري وزعيم الأمة إلى مالطة وقيام ثورة 19، ثم عودته من المنفى مارس عام 1921 ونفيه مره أخرى في سبتمبر من نفس العام إلى سيشل، ثم إعلان إنجلترا تصريح فبراير 1922، والاعتراف بمصر دولة مستقلة بشروط أربعة والسماح للمصرين بعمل دستور لمصر عام 23 وعودة سعد باشا.

شرح مكونات الدستور الحالي

وحسب بيان الحزب اليوم، فإن المحاضرة الثانية تم تخصيصها لشرح مكونات الدستور الحالي وأبوابه الستة وعدد مواده (254) وفقا لتعديلات أبريل 19، واستحداث مجلس الشيوخ، كما خصص الجزء الثاني من المحاضرة لشرح الباب الخامس مكونات نظام الحكم الحالي الـ11 الرئيسيةن بالإضافه إلى فروعها، وجرى عقد مقارنة بين مكونات نظام الحكم في دستور 71 ومكونات نظام الحكم في دستور 2014.

وألقى المحاضرات عادل عصمت المستشار السياسى لحزب الغد ونائب رئيس حزب الغد للتدريب والتثقيف، وتابع محاضرات الشباب لفيف من قيادات اللجان النوعية المتخصة بحزب الغد.