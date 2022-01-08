نائب رئيس حزب الغد: السيسي حريص على تعزيز وحدة الوطن والنهوض به

أشاد حسن الصادق، نائب رئيس حزب الغد، اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن ذلك يأتي تأكيدًا لسياسة الدولة الداعمة للوحدة الوطنية، والجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تطرف أو فتنة طائفية أو تحريض سافر أو عدم احترام للآخر.

السيسي يرغب في النهوض بمصر

وأضاف «الصادق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رمضان حبيب، في برنامج «أنا والمسؤول»، أن الدولة المصرية تُعد بلدًا للأقباط والمسلمين، وما قاله الرئيس السيسي خلال الاحتفال، ودعوته الله عز وجل أن يكون خادمًا أمينا شريفا لهذا الوطن وأهله تعكس مدى الوطنية في قلب الرئيس وحبه لهذا الوطن، وحرصه على تعزيز وحدته، والرغبة في النهوض به والانطلاق للمستقبل.

حضور السيسي لتهنئة الأقباط كل عام صورة مبهجة

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ماريان جرجس، باحثة، عن سعادتها البالغة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ مشيرة إلى أن حضور السيسي لتهنئة الأقباط كل عام، يعد صورة مبهجة، وتحمل رسائل عديدة إلى الخارج أكثر منها للداخل، بأن هناك وحدة وطنية في مصر ولا يوجد مجال للفتنة والتطرف في الجمهورية الجديدة، متابعة: «زيارة السيسي غالية جدا على قلوبنا وفي أنفسنا».

الجمهورية الجديدة تضم كل المصريين

وأوضحت خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن صور الفتيات المحجبات المسلمات داخل الكاتدرائية مع المسيحيات أكبر رد على المنظمات الخارجية، التي تدعي حقوق الإنسان، وتريد زرع الفتنة والتطرف في مصر، مضيفة: «الرئيس السيسي أكد أن الجمهورية الجديدة تضم كل المصريين؛ سواء مسلمين أو مسيحيين، خاصة وأن الرئيس يرحب دائما بكل الأديان على أرض مصر».