جنايات الأقصر تحيل أوراق قاتل زوجته للمفتي.. حبسها دون طعام أو شراب

قضت محكمة جنايات الأقصر الدائرة الأولى، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين، ونهاد أبو النصر، أسامة أحمد محمود، وكريم حسني، وكيل النائب العام، أمانة سر محمد حفني محمد، ومصطفى محمود العمدة، بمعاقبة بإحالة أوراق المتهم أبو السعود بدري خليل، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله زوجته بالاحتجاز والتعذيب ومنع الطعام لمدة أربع سنوات، وحددت جلسة 6 سبتمبر 2022 للنطق بالحكم.

الواقعة تعود لشهر فبراير الماضي

وتعود احداث القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين شهدت محافظة الأقصر جريمة هزت البلاد، راحت ضحيتها ربة منزل أقدم زوجها على قتلها بخطة شيطانية، ودفن جثمانها في حجرة المنزل لمدة 7 أيام.

ونجحت الشرطة المصرية في كشف غموض هذه الجريمة البشعة، بعد ورود بلاغ عن تغيبها لأيام عدة، ليتبين أن زوجها حبسها داخل المنزل من دون طعام أو شراب، قبل أن يقرر دفن جثتها والإبلاغ عن اختفائها.

وبدأت الشرطة تحرياتها في الواقعة التي شهدتها مدينة المدامود، بعدما ورد لها بلاغ من شقيق المجني عليها وزوجها البالغ من العمر 60 عاما يفيد بتغيّبها عن المنزل، فكثّفت الشرطة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

الزوج يكتشف مصرع زوجته بعد 7 أيام من تعديه عليها وحبسها

وبحسب التحقيقات، اكتشف الزوج مقتل زوجته بعد سبعة أيام من تعديه عليها وحبسها في المنزل، وقرر التخلص من الجثة من خلال دفنها في المنزل، بعدما حفر لها حفرة، وصب عليها طبقة خرسانية حتى لا تفوح رائحة الجثة ويفتضح أمره.

وبعد تضييق الخناق على الزوج أقر بارتكاب الواقعة أمام الشرطة، وأرشد عن مكان جثة زوجته.