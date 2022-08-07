خبير تغيرات مناخية: الهيدروجين الأخضر بديل متميز للطاقة صديقة البيئة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم، بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بإضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة بمصر والتي تركز على التحول نحو الطاقة المتجددة ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.

أهمية الهيدروجين الأخضر

وعن أهمية الهيدروجين الأخضر، قال الدكتور سمير طنطاوي خبير التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية: «أصبح التحول نحو الهيدروجين الأخضر اتجاها عالميا خاصةً مع اعتباره كبديل متميز للطاقة صديقة البيئة واهتمام دول الاتحاد الأوربي خاصة ألمانيا بجعل مصر مركز رئيسي لتصدير الهيدرجين الأخضر».

وتابع «طنطاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أصبح هناك حاجة ملحة لسد احتياجات البشرية المتزايدة من الطاقة سواء تلك المستخدمة على النطاق الصناعي أو نطاق التدفئة في العديد من البلدان بإيجاد بدائل نظيفة للطاقة ويعد الهيدروجين الأخضر واحدًا من أهم تلك المصادر التي سيكون لها أثر في تقليل حجم الانبعاثات الكربونية المُتسببة في التغيرات المناخية».

خطط الهيدروجين الأخضر

وتابع: «أعلنت 40 دولة حول العالم خططًا واستراتيجيات بشأن الهيدروجين حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 وهناك 8 دول عربية في المراحل ما بين إعداد خريطة الطريق وإعداد الاستراتيجية بخلاف 9 دول قامت بالفعل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، من بينها 4 دول عربية، هي مصر وعُمان والمغرب والجزائر، وفق التقرير الفصلي الأخير الصادر عن منظمة «أوابك» للربع الأول من 2022».