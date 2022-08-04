وزيرة البيئة: إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء قريبًا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه سيتم إعلان مدينة شرم الشيخ، كمدينة خضراء قريبًا، كما أن الدولة المصرية متمثلة في الوزارة، أطلقت حملات توعية وحوارًا وطنيًا بيئيًا حول تغير المناخ، ووضعت مميزات نسبية لتشجيع الاستثمار الأخضر، موضح أن الدولة تسعى إلى توعية المواطن بمخاطر التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية، ويتم العمل في الوقت الحالي على الترتيبات اللوجستية الأخيرة لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

الدولة دشنت مشروعات قومية تراعي الحفاظ على البيئة

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ويعرض على شاشة «الأولى»، أن معظم المصطلحات البيئية صعبة للغاية، لذلك خرج إعلان مبادرة «اتحضر للأخضر» بهذا الاسم ليكون خفيفا على المواطن، موضحة أن الدولة دشنت مشروعات قومية تراعي الحفاظ على البيئة، كما أن الدولة المصرية ستعلن خلال مؤتمر المناخ المزمع عقدة في مدينة شرم الشيخ عن خطتها لتقليل الانبعاثات بمختلف القطاعات.

مبادرة «اتحضر للأخضر» انطلقت منذ عامين

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة «اتحضر للأخضر» انطلقت منذ عامين، حينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتوعية المواطنين للعمل على تحسين البيئة، ووصفه بأن الملفات البيئية ليست «رفاهية»، مؤكدة أن مبادرة «اتحضر للأخضر» يندرج تحتها مجموعة من المبادرات التي تركز على موضوعات فنية في العموم، فالبيئة مهمة في حياة الإنسان ولا بد من الحفاظ على الموارد الطبيعية المتكونة من مياه وهواء وتربة.