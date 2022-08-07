«الصحة» تستجيب لـ«الوطن»: فحص شامل للطفلة ليان وعمل الفحوصات اللازمة غدا

في استجابة سريعة لما نشرته «الوطن» حول معاناة والدة الطفلة «ليان» المصابة بـ 3 أمراض منذ ولادتها، وفشل بعض الأطباء في تشخيص حالتها، أمر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، بتوفير الرعاية الطبية للصغيرة، وتبني حالتها على الفور.

فحص حالة الطفلة وتوفير الرعاية الصحية

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وجّه بفحص الطفلة «ليان» فورا، وتوفير الرعاية الصحية لها، ونقلها لأقرب مستشفى.

التوجه لمستشفى سبورتنج غدا

وأضاف المتحدث بِاسم وزارة الصحة، أنه جرى التواصل مع الدكتور عناني إسماعيل، مدير التأمين الصحي فرع شمال غرب الدلتا، القائم بأعمال مدير مديرية الصحة بالإسكندرية لعمل فحص شامل للطفلة صباح الغد بمستشفى «سبورتنج»، وعمل اللازم طبيا لها، وفقا لبروتوكولات العلاج.

معاناة الطفلة ليان

ونشرت «الوطن» أمس، تقريرا بعنوان «دينا» في حيرة مع مرض رضيعتها: «الأطباء قالولي محتاجة معجزة أو تسافر بره مصر»، يتضمن معاناتها في رحلة علاج صغيرتها منذ ولادتها.

وتعاني «ليان» من عدم زيادة الوزن وثبوته عند الـ3 كيلوجرامات، ومن المياه الزرقاء على العين التي أصابتها بالعمى، ونقص في الساق اليمنى عن اليسرى بنسبة 25%، بالإضافة إلى ضمور في المخ، بحسب تصريحات «داليا» والدة الطفلة لـ«الوطن».