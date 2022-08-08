قيادي في حركة فتح: نحمد الله أن لدينا دولة اسمها مصر تهتم بشأننا

أشاد القيادي بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب بجهود مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أعلن عنه مساء اليوم ويدخل حيذ التنفيذ بعد قليل.

وقال «الرقب»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «نقدم كل الشكر لمصر وجهودها للتوصل إلى اتفاق تهدئة يحقن دماء الشعب الفلسطيني، جرت اتصالات مكثفة وفي النهاية كللت هذه الجهود بالاتفاق».

مصر تتحمل هم المنطقة والشعب الفلسطيني

وأضاف القيادي الفلسطيني: «مصر كتب عليها أن تتحمل هم المنطقة وهم الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، ونجن كشعب فلسطيني نحمد الله أن لدينا دولة مثل مصر تهتم بشأننا».

وقال القيادي الفلسطيني: «كنا ننتظر الجهد المصري لوقف إطلاق النار، وجاء التحرك سريعا كالمعتاد من الجانب المصري».

نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

وأفاد مصدر مسؤول أنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من ساعت 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 ( بتوقيت فلسطين) أي العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.

وأفاد المصدر المسؤول بأن مصر تبذل جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.