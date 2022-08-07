عاجل.. بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد نجاح الجهود المصرية

يدخل الآن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مصر في غزة بعد اتصالات مكثفة حيز التنفيذ بحسب الموعد الذي حدده البيان المشترك للتهدئة، والمقرر له في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت فلسطين أي 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، حسبما أعلنت «إكسترا نيوز» قبل قليل.

وأجرت مصر على مدار الساعات الماضية، اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسط إشادات فلسطينية بما تقوم به القاهرة لحقن دماء الشعب الفلسطيني.

نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

وأفاد مصدر مسئول بأنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 بتوقيت فلسطين أي العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.

مصر تبذل جهودا للإفراج عن خليل العواودة

وأفاد المصدر كذلك بأن مصر تبذل جهودها للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذا الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.