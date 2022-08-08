«الوزراء» يُحلل آراء الخبراء والكتاب حول ضبط الأسعار.. ويرصد 9 مقترحات

رصد مجلس الوزراء، ممثلاً في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مقترحات وآراء عدد من الخبراء والكتاب الصحفيين حول قضية «ضبط الأسعار»، التي تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة فيها لمواجهة تداعيات أزمة التضخم الاقتصادي العالمية، وتتحمل فيها الشق الأكبر من زيادات الأسعار، بحسب تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

«معلومات الوزراء» يستخلص مقترحات ضبط الأسعار.. ويوفرها لـ«صناع القرار»

يأتي رصد معلومات الوزراء لآراء الكتاب الصحفيين ضمن سلسلة «قضايا وآراء»، التي ترصد آراء ومناقشات الخبراء والمفكرين والعلماء والكتاب من واقع ما تنشره الصحف القومية، واستخلاص أبرز الآراء والمقترحات، وتوفيرها لصناع القرار.

وحدد المركز، 9 آراء ومقترحات في نشرته حول ضبط الأسعار، التي جاءت كالتالي:

زيادة حجم التبادل التجاري العربي عبر إقامة «سوق مشتركة» في «اقتصادية القناة»

1- استغلال عمل الدولة المصرية لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإقامة «سوق عربية مشتركة»، لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وبعضها، إذ لا يتجاوز حجم التجارة البينية بين دول العالم العربي عن 7%، مقارنة بـ70% حجم تبادل بين دول الاتحاد الأوروبي، بحسب نشرة «معلومات الوزراء».

2- العمل على ثبيت أسعار المنتجات الرئيسية التي يستهلكها السواد الأعظم من الجمهور قدر الإمكان.

3- خفض أو تعليق ضريبة القيمة المضافة لفترة زمنية.

منح امتيازات حكومية للجهات الملتزمة بتوفير الأسعار وعدم حجبها

4- تشكيل لجنة لتقييم السلاسل التجارية، ومنح امتيازات حكومية للمحال والسلاسل الملتزمة بالأسعار وعدم حجبها، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين بالأسعار.

5- وضع خطة متكاملة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح الموسم المقبل، وتشجيعهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

6- تقديم الحكومة مزيد من الدعم لجهاز حماية المستهلك، وتعزيز تعاونه مع مباحث التموين وأقسام الشرطة، والأحياء، وأجهزة الحكم المحلي.

7- الرقابة الفعالة على خطوط الإنتاج وضمان استمرارها في ضخ الكميات اللازمة للأسواق.

التوسع الرأسي والأفقي في زراعة «المحاصيل الاستراتيجية» وشراء المحاصيل بـ«سعر مشجع»

8- التوسع الرأسي والأفقي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودة البذور والتقاوي، وشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مشجع.

9- دراسة سبل تنويع مصادر السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.