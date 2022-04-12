السيسي: آثار الأزمة العالمية باقية.. وعلينا ضبط الأسعار وتوفير السلع لشهور قادمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب على المحافظين الوجود على الأرض وفي الأسواق وسط المواطنين، وأضاف: «إحنا كمسؤولين مفيش أي مشكلة إننا نسمع المشكلات من المواطنين، يعني إحنا هنسمع من مين غيرهم، وهما هيقولوا لمين غيرنا؟ لازم ننزل ونشوف نبضهم في الشارع، ونعرفهم إن إحنا شايفين الدنيا عاملة إزاي».

الرئيس لـ المحافظين: لازم نكون موجودين ونراقب الأسعار

وأضاف الرئيس السيسي، أثناء تفقده مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: « ياريت لو فيه جهد أكتر من كده في التواجد في الشارع لضبط الأسعار ياريت يتعمل».

وتابع الرئيس: «هي دي القضية اللي إحنا محتاجين نضغط عليها، أنا بقول الكلام ده لكل المحافظين، لازم أكون متواجد في الميادين والأسواق الرئيسية وأشوف الأسعار بكام ومناسبة ولا لأ».

السيسي: الأزمة قد تطول.. علينا ضبط الأسعار وتوفير السلع لشهور مقبلة

وأكمل السيسي قائلا إن توجيهاته بتكثيف تواجد المحافظين في الأسواق والميادين الرئيسية لضبط الأسعار السلع والمنتجات في الشوارع، يأتي من أجل تحرك الدولة إذا كان هناك حاجة لعمل تعزيز للمنتجات الموجودة في الأسواق، « لأن طول ما فيه وفرة في السلع طول ما فيه فرصة أن الأسعار تبقى مضبوطة، والعكس صحيح».

الأزمة في الخارج قد تطول وأثارها ستبقى موجودة معانا

وأضاف «السيسي»: «أنا حاليا مطمئن أن هناك تواجد للسلع سواء كانت السلع الأساسية أو غير أساسية، لكن أنا مش بتكلم على السلع الأساسية ومدى توافرها من عدمه، أنا بتكلم عن سعر تلك السلعة».

وعن الأزمة العالمية قال الرئيس: «الأزمة الموجودة في الخارج دي قد تطول شوية، معنى كده أن أثارها هتبقى موجودة معانا، لازم نكون شايفين ده وبنتعامل معاه، يعني لازم نعمل على ضبط الأسعار مش دلوقتي بٍس، يبقى عندنا تصور أن السلع تتوفر دلوقتي والشهور القادمة، وضبط الأسعار دلوقتي والشهور القادمة».