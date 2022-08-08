تفاصيل حفل «مسار إجباري» في الإسكندرية.. التذكرة بـ410 جنيهات

تستعد فرقة «مسار إجباري» لإحياء حفل غنائي ضخم على المسرح الروماني، بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد غد الأربعاء الموافق 10 من الشهر الجاري.

أسعار حفل «مسار إجباري»

وطرح الموقع الإلكتروني لـ«تيكيتس مول» فئة واحدة للتذاكر وجاءت بسعر 410 جنيهات.

وروّجت فرقة «مسار إجباري» عبر صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشروا فيديو معلقين عليه: «يا إسكندرية! واحشنا نسمع صوتكم، المسرح الروماني 10 أغسطس التذاكر متاحة على تاكيتس مول».

وفي سياق آخر، تحيي فرقة مسار إجباري حفلًا غنائيًا، على هامش محكى القلعة للثقافة والفنون يوم 15 من الشهر الجاري، مشاركين مجموعة التشيللو state of harmony، وفرقة كاناك الهند، وأعلنت إدارة المهرجان عن سعر التذكرة بـ20 جنيهًا.

حفلة «مسار إجباري» بموسم حفلات جدة

فرقة مسار إجباري أحيت حفلا غنائيا في جدة، وذلك خلال الشهر الماضي، وطلت مسار إجباري على جمهورها السعودي لأول مرة، من خلال مشاركتهم في فعاليات موسم حفلات جدة.

جولة حفلات «مسار إجباري»

كما أجرت مسار إجباري جولة حفلات في العالم العربي بعد أولى جولاتها الأوروبية منذ أيام، أحيت خلالها 4 حفلات متتالية بين برلين والعاصمة الفرنسية باريس وبروكسل وجنت في بلجيكا.

وطرحت مؤخرًا أغنية «نص الحاجات»، عبر قناتهم الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت 600 ألف مشاهدة.