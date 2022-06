تأجيل حفل مسار إجباري بباريس.. والفرقة توضح السبب

كشف فريق مسار إجباري، عن أسباب تأجيل حفلهم في باريس، الذي كان من المقرر إقامته اليوم السبت، وذلك بسبب عدم وجود طائرات من برلين إلى باريس.

مسار أجباري يعتذر لجمهورهم في باريس

ونشر فريق مسار إجباري عبر حسابهم الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، فيديو يكشفون فيه سبب تأجيل الحفل، قائلين: «جمهورنا في باريس بنعتذر جدا اضطرينا نأجل الحفلة ليوم السبت المقبل نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا».

مسار إجباري يشعل أجواء مسرح الماركية

وأشعل مسار إجباري أجواء مسرح الماركية بمنطقة القاهرة الجديدة، خلال سهرة غنائية خاصة حملت لافتة كامل العدد، منذ أيام قليلة ماضية، إذ أنهم استمروا بالغناء لأكثر من ساعة متواصلة، وتفاعل الجمهور مع أغانيهم المميزة.

جولة غنائية أوروبية

ومن المقرر أن يخوض فريق مسار إجباري، جولة غنائية أوروبية خلال الفترة المقبلة في أوروبا، ابتدءًا بحفلين متتاليتين تمر خلالهما لأول مرة بين ألمانيا وفرنسا، مطلع يونيو المقبل.

واحتفل مسار إجباري مع جمهوره العربي في أوروبا بألبومه الجديد نص الحاجات عبر أولى حفلاته الجماهيرية في برلين مساء الجمعة 3 يونيو على مسرح Oyoun الثقافي.

يختتم حفلاته بحفل باريس

ومن المقرر أن يختتم حفلاته بحفل باريس يوم السبت المقبل على مسرح Pan Piper، التي تعيدها لفرنسا بعد 10 سنوات من تكريمها بجائزة Artist for Intercultural Dialogue between the Arab and Western worlds من منظمة اليونيسكو العالمية.