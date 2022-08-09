«لو رايح مصيف».. اعرف أرخص أنواع ثلاجات السفر: تبدأ من 390 جنيها

انتهى ماراثون الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة رسميا، لتستعد شريحة كبيرة من الأسر المصرية للسفر إلى المحافظات الساحلية، لقضاء الأيام الأخيرة من الإجازة الصيفية، إذ أن الموسم الدراسي الجديد، أمامه أقل من 5 أسابيع فقد، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم ان العام الدراسي 2022-2023 سيبدأ في 20 سبتمبر المقبل.

الإقبال على شراء ثلاجات السفر

وفي إطار الاستعداد لقضاء الإجازة الصيفية على السواحل، يزيد الإقبال بشكل كبير على شراء ثلاجات السفر، التي يجر استخدامها فى السيارة، إذ تعتبر أحد أساسيات السفر حاليا، بالنسبة للمسافرين الذين يفضلون السفر مباشرة بسياراتهم الخاصة، من أجل حفظ الأطعمة والمشروبات التي سيجر استخدمها خلال ساعات السفر، أو يمكن استخدامها أثناء التواجد على الشواطئ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات النهار، وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتقدم «الوطن» لجميع قرائها ومتابعيها، في إطار تلبية جميع احتياجات القراء، خلال السطور التالية، أرخص أسعارثلاجات السفر، في مصر، التي يزيد الإقبال على شرائها خلال الصيف، كما أن هذه الثلاجات، متعددة الاستخدام في الكثير من الأغراض، مثل السفر، والتخييم، أو حتى الاستخدام داخل الوحدات السكنية، أو المكاتب.

أرخص أسعار ثلاجات السفر

وجاءت أرخص أسعار ثلاجات السفر أو ثلاجة السيارة، وفقا لما أعلنته مواقع التسويق الإلكتروني المختلفة، كالآتي:-

- ثلاجة سيارة بسعة 7.5 لتر وبقيمة مالية 399 جنيها.

- ثلاجة سيارة متعددة الاستخدام، وبسعر 390 جنيها.

- ثلاجة صغيرة بسعة 4 لتر، وبقيمة مالية 480 جنيها.

- ثلاجة بسعة 7.5 لتر، وبسعر 499 جنيها.

- ثلاجة صغيرة بسعة 4 لتر، وبسعر 417 جنيها.

- ثلاجه بسعة 7.5 لتر، وبسعر 459 جنيها.

- ثلاجة بسعة 7 لتر، وبسعر 424 جنيها.

- ثلاجة بسعة 7.5 لتر ، وبقيمة مالية 430 جنيها.