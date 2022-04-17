أسعار الثلاجات المستعملة 2022.. أنواع مختلفة تبدأ من 1050 جنيها

حفظ الطعام وتبريده أمر هام وضروري في كل مكان ومنزل وحتى العمل، ومع قدوم فصل الصيف يهتم الناس بالمبردات والثلاجات خاصة للحصول على المياه الباردة، ويبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الثلاجات المستعملة 2022 للحصول على هذا النوع من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي لا غنى لأحد عنها ولكن بأسعار مخفضة.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن أبرز أسعار الثلاجات المستعملة 2022 التي يلجأ الكثيرين إلى شرائها في ظل غلاء أسعار الثلاجات الجديدة في الأسواق.

أسعار الثلاجات المستعملة 2022

يصل سعر ثلاجة بفريزر علوي 303 لترات من باساب FG300L-2D، 11 قدم- رمادي إلى 4900 جنيه.

ويصل سعر تلاجه إيديال 14 قدم مستعملة إلى 2000 جنيه.

كما يصل سعر ثلاجة كيريازي مستعملة 10 قدم إلى 3 آلاف جنيه.

ويصل سعر ثلاجة سامسونج مستعملة كبيره مزودة بخاصية الثلج والمياه الباردة إلى 8 آلاف جنيه.

وتباع ثلاجة إيديال مستعملة 9 قدم باب واحد فريزر داخلي بـ1050 جنيهًا.

ويصل سعر ثلاجة white whale إلى 2000 جنيه.

ويصل سعر ثلاجة كريازي مستعملة دىفروست لأعلى سعر إلى 3200 جنيه.

أسعار الثلاجات الجديدة

يصل سعر ثلاجة هاير 16 قدم إلى 5700 جنيه.

ويصل سعر أسعار الثلاجات إيديال 10 قدم إلى 3200 جنيه.

سعر ثلاجات الترا 350 لترًا 5.890 جنيه.

أسعار ثلاجات إل جي 14 قدم 9730 جنيهًا.

سعر ثلاجة فريش 302 لتر إلى 4150 جنيهًا.

سعر ثلاجة كريازى 11 قدم إلى 4160 جنيهًا.

ويصل سعر ثلاجة شارب 384 لترًا 6800 جنيه.

ويصل سعر ثلاجة زانوسي 16 قدمًا 5670 جنيها.

ويصل سعر ثلاجة توشيبا 269 لتر 4645 جنيهًا.

سعر ثلاجة فريش بسعة 253 لترًا 4250 جنيها.

ويصل سعر ثلاجة كريازي 12 قدمًا 4080 جنيهًا.

كما يصل سعر ثلاجة زانوسي سعة 340 لترًا 6050 جنيهًا.