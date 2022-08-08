«الحاجة فتحية» سروجي سيارات منذ 40 سنة: ناجحة في شغلي وفخورة بمهنتي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «الحاجة فتحية.. تعمل سروجي سيارات منذ أكثر من 40 عاما».

نموذج للكفاح

وأوضح التقرير، أنّه في قصة نجاح أي رجل، نقول وراء كل رجل عظيمة امرأة، ولكن هل بحثنا في قصة المرأة التي جعلت للرجل مكانة عظيمة؟، الحاجة فتحية، نموذج للسيدة المكافحة، حيث تعمل سروجي سيارات منذ أكثر من 40 عاما، استطاعت خلالها أن تربي وتعلم أبنائها أفضل تعليم، وما زالت تدعم زوجها وتفتخر بمهنتها».

مهنة السروجي

وتابع التقرير: «تقول السيدة التي تبلغ من العمر 67 سنة (بقالي 48 سنة في الشغلانة، والدي سروجي وزوجي سروجي، وكان عندهم ورشة حبيت الشغلانة ونزلت معاهم، كنت أعامل كصبي، وطول ما أنت بتحب الشغلانة بتعملها كويس)».

وأضافت الحاجة فتحية: «أول ما اتجوزت كنت بواظب على الشغل وابني كان بيعيط، كنت بأكله وأنيمه وأروح بالليل أعمل الأكل والشرب، وأقوم الصبح أنزل الورشة الساعة 10، ولما ولادي كبروا بقيت أجيبهم وأوديهم المدرسة والدروس وأروح الشغل».

وواصلت الحاجة فتحية «ابني الكبير معاه بكالورويس هندسة نظم معلومات باللغة الإنجليزية، وابني مصطفى خريج سياحة وفنادق، لازم يشتغلوا معايا عشان إحنا مننقرضش، ولازم مهنتي متنقرضش، واسمي في السوق ميروحش، وأي صنايعي في السوق مش لاقي شغل لازم أوفر له فرصة عمل عشان يصرف على بيته وولاده».