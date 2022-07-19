«الحاجة نبيلة» موهبة ستينية تشعل السوشيال ميديا.. «أنا شرقاوية يا ولا»

«أنا شرقاوية يا ولا.. من منيا القمح يا ولا.. أحلى صبية»، هكذا اعتادت أن تشدو الحاجة نبيلة، 60 عاما، من محافظة الشرقية، بأغانيها الشعبية كفتاة في العشرينات من عمرها، لتجذب كل من يستمع إليها.

الحاجة نبيلة تثير ضجة بأغنية «أنا شرقاوية يا ولا»

ضجت مواقع الشوسيال ميديا خلال اليومين الماضيين باسم الحاجة نبيلة بعدما انتشر لها مقطع فيديو أثناء غنائها أغنية «أنا شرقاوية يا ولا» على موقع «تيك توك»، والذي حصد مشاهدات بمئات الآلاف بعد نشره بساعات.

أثارت الحاجة نبيلة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع وسط إشادات بموهبة السيدة الستينية.

عائلة لديها مواهب فنية

«الحمد لله.. الموهبة دي فضل من ربنا»، بتلك الكلمات بدأت الحاجة نبيلة مقيمة بقرية سنهوت بالشرقية حديثها مع «الوطن»، موضحة أنها تنتمي لعائلة لديها مواهب فنية مختلفة، ولكن لم يقدر لها الشهرة والانتشار على المستوى الفني.

ولم تتوقع «نبيلة» أن يتصدر مقطع غنائها مواقع التواصل الاجتماعي، «أنا بحب الغناء من صغري وكنت أردد الأغاني، وعندما كبرت كنت أغني في الأفراح للفتيات خاصة في الحنة والفرش».

وأشارت إلى أنها ورثت هذه الموهبة عن والدتها ووالدها، حيث اعتادا الغناء في الأفراح وكانت تذهب معهما، مضيفة أن زوجها الراحل كان يعزف على الربابة ولديها ابن يعزف وابنها الآخر يغني، كما أنها تتقن غناء المواويل والتواشيح، موضحة أن لديها عددا من الأغاني من تأليفها وتلحينها، وذلك كله بـ«الفطرة».

انتشار واسع لفيديو «الحاجة نبيلة»

«هيثم»، 29 عاما، نجل الحاجة نبيلة، كشف أنه لم يكن يتوقع انتشار الفيديو الخاص بوالدته بهذا الشكل الكبير، موضحا أن العائلة تتمنى أن تجد الدعم والمساعدة لإبراز مواهبهم الفنية.