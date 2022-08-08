«الرعاية الصحية» تجري 10 جراحات.. منها استخراج قطعة لحم «محشورة» في مريء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أطباء وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في إجراء قائمة مكونة من 10 عمليات متقدمة للجهاز الهضمي، بتكلفة قدرها 300 جنيه فقط للعملية الواحدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

10 عمليات مناظير الجهاز الهضمي

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنّ إجراء الـ10 عمليات مناظير الجهاز الهضمي، تنوعت بين إجراء مناظير للجهاز الهضمي العلوي والقولون وأخذ عينات واستخراج أجسام غريبة من المريء، كما تضمّنت القائمة إجراء استخراج لجسم غريب من المريء (قطعة لحم) بعد انحشارها بالمريء، إضافة إلى استئصال زائدة لحمية كبيرة بالقولون باستخدام جفت snare والكي الحراري مع تركيب كلبس.

وأضافت الهيئة، أنّه تم إجراء العمليات بنجاح للمرضى تحت إشراف الفريق الطبي المتميز بمستشفى طيبة التخصصي، والذي يضم الدكتور أحمد محمد رضوان، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة عين شمس، الدكتور محمد صلاح الدين، استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور أحمد كريم، أخصائي الجهاز الهضمي، وبمعاونة فريق أخصائي التخدير والتمريض والفنيين بالمستشفى.

ولفتت إلى أنّ المناظير هي أحد التقنيات المتقدمة والمستحدثة في علاج أمراض الجهاز الهضمي، وتستخدم في العديد من الأغراض التشخيصية والعلاجية للكثير من الأمراض، حيث يستخدمها الأطباء لفحص الأعضاء والأوعية الداخلية والتعرف على المشاكل الموجودة داخل الجسم دون الحاجة لعمل شقوق جراحية.

خدمات التشخيص والعلاج

وتابعت أنّ وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر مجهزة على أعلى مستوى، وتقدم خدمات عديدة لتشخيص وعلاج حالات متنوعة من مرضى الجهاز الهضمي، مثل، إيقاف نزيف جهاز هضمي علوي عن طريق حقن أدرينالين أو تركيب كلبس للمعدة أو استخدام مادة هيموسبراي، حقن وربط دوالي المعدة والمريء، استئصال أورام القولون الحميدة، استئصال زوائد لحمية من القولون، أخذ عينات عن طريق المنظار لتشخيص ميكروب المعدة الحلزوني، أخذ عينات الأورام من الجهاز الهضمي «المعدة، المريء والقولون»، تشخيص وعلاج أمراض التهاب القولون التقرحي، مرض كرونز، واستخراج الأجسام الغريبة من المريء والمعدة.

واستكملت، أنّ عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر تعمل يوميًا عدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ويمكن الحجز للكشف بعيادة الجهاز الهضمي بالمستشفى عن طريق جواب الإحالة من أقرب مركز أو وحدة طب أسرة للمنتفع، عن طريق الاتصال مجانًا بمركز الاتصال الآلي للمنظومة 15344 لحجز موعد الكشف.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنّ مستشفى طيبة التخصصي هي أول مستشفى تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الاسكوا العالمية، بما يضمن جودة وأمان وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية، لافتًا إلى تقديمها أكثر من 800 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر حتى الآن.