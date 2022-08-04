هيئة الرعاية الصحية: 3 منشآت طبية بالأقصر تحصل على درجة الاعتماد القومية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح وحدة طب أسرة «الشهيد محمد رفعت»، بالإسماعيلية، ومركز طب أسرة العوامية، ووحدة صحة أسرة الشغب، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في الحصول على درجة الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة للمعايير GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشار بيان للهيئة، إلى تقديم أكثر من 120 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة العوامية ووحدة صحة أسرة الشغب لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، إضافة إلى ما يقرب من 30 ألف خدمة طبية قدمتها وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت، تشمل خدمات «الطوارئ، الأسرة، الأسنان، الأطفال، الباطنة، الصيدلية، المعمل، الأشعة»، بجودة عالمية، فيما يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية من خلال المنشآت الثلاث لنحو 58 ألف فرد من منتفعي التأمين الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية.

وأوضح البيان، أن نجاح مركز طب أسرة العوامية ووحدتي صحة أسرة «الشغب» و«الشهيد محمد رفعت»، في اجتياز معايير الاعتماد، الأمر الذي يؤكد أن خدمات الرعاية الصحية المقدمة بها مطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، ومواكبتهما للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا الاعتماد يصل إجمالي المنشآت المعتمدة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، إلى 44 منشأة صحية معتمدة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديدة «بورسعيد، الأقصر، الاسماعيلية، جنوب سيناء».

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن وحدة صحة أسرة الشهيد محمد رفعت تعد أول منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية تجتاز معايير الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا، فيما يعد نجاحها ونجاح مركز طب أسرة العوامية ووحدة صحة أسرة الشغب في اجتياز معايير الاعتماد، تكليلًا لجهود كافة العاملين بها، موجهًا التهنئة وتحية شكر وتقدير لكتيبة العمل داخل تلك المنشآت، ولكل من ساهم من رئاسة الهيئة وفرعيها بالإسماعيلية والأقصر للوصول لهذا الإنجاز.

وأكد أن مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بكافة المحافظات، تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات والرعاية الصحية الأولية، حيث تقدم 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، وأن طب الأسرة هو نواة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.