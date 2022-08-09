إعادة تقدير قيمة المياه.. شعار فعاليات الأسبوع العالمي

ينظم معهد ستوكهولم الدولي للمياه فعاليات «أسبوع المياه العالمي» في الفترة من 23 أغسطس حتى أول سبتمبر المقبل، بالعاصمة السويدية استكهولم، تحت شعار «قيمة المياه – رؤية الحقائق الغائبة»، حيث يُعقد المؤتمر عبر مسارين، وذلك لأول مرة، المسار الأول يتضمن الحضور الشخصي، أما المسار الثاني فيتعلق بالحضور الافتراضي عبر الإنترنت.

أيجاد حلول لأزمة المياه

تضم الفعاليات خبراء ومهنيين ورجال أعمال من مختلف القطاعات والبلدان، بهدف إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بالمياه وتطويرها، مع التركيز على الجوانب المتنوعة للمياه، عبر ثلاثة محاور، هي قيمة المياه للمجتمع، وقيمة المياه للبيئة، والقيمة الاقتصادية.

ومن الموضوعات الهامة التي سيناقشها الخبراء، التعاون عبر الحدود، والتمويل، الزراعة، والتكنولوجيا، وأزمة المناخ، كما سيبحث المؤتمر في تكاليف التقاعس عن إدارة المياه العابرة للحدود، وتحديد خيارات معالجة المياه العادمة، وإعادة استخدامها بالمدن الصغرى، وحشد الإجراءات لتسريع الوصول إلى إدارة آمنة للصرف الصحي، وإدارة الطلب على المياه في المناطق الحضرية لتحقيق الأمن المائي، وتقييم الإنفاق العام في قطاع المياه، ومعالجة التمويل، وغيرها من موضوعات تتعلق بحماية موارد المياه، في ضوء تحديات المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تثمين المياه لصالح الكوكب

وتركز عدة جلسات هذا العام على حالة كوكبنا حيث سيتم إقامة جلسة بعنوان «تثمين المياه لصالح الناس والكوكب»، يشترك في استضافتها منفذين من الهند والمملكة المتحدة ومتحدثين محتملين من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

سوف يسلطون الضوء على دراسات الحالة التي تظهر كيف يمكن للإدارة المحلية والأسرية المرنة لموارد المياه أن تحقق فوائد مستدامة بيئيًا واجتماعيًا وماليًا كما تقدم الجلسة رؤى جديدة ولمحة عن مستقبل إدارة المياه.

كما تبحث جلسات أخرى تبحث في النظم البيئية والموارد، كيف يمكننا معالجة التهديدات المتزايدة للمياه الجوفية؟ ما الذي يجب فعله حيال تدهور جودة المياه؟ هناك أيضًا عدة جلسات حول كيفية وقف تدفق البلاستيك.