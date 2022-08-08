القاهرة تنجح في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.. والأمم المتحدة: دور مصر كان حاسما

نجحت مصر فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الأخير فى غزة خلال ساعات، ما يعكس قدرة القاهرة والرئيس عبدالفتاح السيسى فى التعامل مع الملف الفلسطينى والوضع فى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسئول أنه فى إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية فى قطاع غزة، كثفت القاهرة اتصالاتها مع جميع الأطراف لاحتواء التصعيد الحالى ودعت مصر إلى وقف لإطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتباراً من الساعة 23:30 مساء الأحد بتوقيت فلسطين، أى العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج والعمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدى فى أقرب وقت ممكن.

وتوالت الإشادات العربية والدولية بجهود مصر لوقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى غزة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وثمَّن البرلمان العربى جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، أن المساعى والجهود الكبيرة التى بذلتها مصر تعكس ثقل الدبلوماسية المصرية ودورها الرائد والمحورى لضمان أمن واستقرار المنطقة، مضيفاً: «إنها تجسد المكانة التى تحظى بها القضية الفلسطينية ضمن أولويات الدولة المصرية، وحرصها على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية».

واعتبر رئيس البرلمان العربى أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير فى غزة يعد خطوة على طريق حقن دماء الشعب الفلسطينى وإنهاء العنف، مؤكداً أن تحقيق سلام واستقرار دائمين فى المنطقة يتطلب المزيد من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأثنى تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، على دور مصر الحاسم فى وقف إطلاق النار بغزة، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تعمل بشكل مكثف مع مصر لاستعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

وأضاف: «نؤكد التزامنا ببذل كل ما فى وسعنا لإنهاء التصعيد المستمر، وضمان سلامة وأمن المدنيين، ومتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين».

وقالت منى عوكل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» فى قطاع غزة، إنَّ الحياة عادت إلى طبيعتها فى غزة مع استمرار الهدوء بالقطاع عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذى تمّ باتصالات مصرية مكثفة.

دخول 30 شاحنة وقود إلى القطاع لحل أزمة انقطاع الكهرباء

وأضافت أنَّه من المتوقع دخول 30 شاحنة وقود إلى قطاع غزة أمس، ما سيُسهم فى إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، وبالنسبة للجرحى الذين يحتاجون لتلقِّى العلاج خارج القطاع، فأكدت أنَّه بداية من اليوم سوف يبدأ فتح المعابر لخروجهم من القطاع.

ووصفت مراسلة «إكسترا نيوز» أول يوم بعد وقف إطلاق النار بأنَّه استكشافى بالنسبة لأهالى القطاع، موضحة عدم وجود إحصائية نهائية لحجم الخسائر المادية، وذكرت أنَّ محطة الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة عادت للعمل بعد يومين من توقها. يُذكر أن ما قامت به مصر إزاء التصعيد الأخير فى غزة ليس جديداً على القاهرة، حيث أثبتت مصر جديتها وقدرتها على إدارة الملف الفلسطينى منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً، وتهدف تحركاته دائماً إلى حقن دماء الشعب الفلسطينى، ففى 5 أغسطس عام 2014، وبعد نحو شهر من العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة الذى خلف 2138 شهيداً أغلبهم من المدنيين، وإصابة 11000 شخص آخرين، حسب تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية، والأمم المتحدة، كان لمصر الدور الأبرز والأهم لوقف إطلاق النار فى القطاع بعد عدة جلسات فى القاهرة وتحركات مكوكية لوقف هذه الحرب، وتم التوصل إلى اتفاق وقتها قالت الفصائل الفلسطينية عنه إنه جاء ملبياً لمطالب الفلسطينيين ونصراً لهم، حيث تضمن وقفاً لإطلاق النار، بالإضافة إلى فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات بما يحقق متطلبات إعادة الإعمار، والاتفاق على زيادة مساحة الصيد على سواحل القطاع إلى 6 أميال بحرية، وشمل الاتفاق عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض لمناقشة القضايا المعقدة الأخرى، والتى تتمثل فى مطلب الفلسطينيين ببناء مطار، وميناء بحرى فى غزة. ولم تكن هى إلا لحظات من إعلان التوصل إلى الاتفاق، حتى شهدت غزة وبقية مدن القطاع احتفالات شعبية بالهدنة والنصر ونزل آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع للاحتفال مرددين عبارات النصر والاحتفال، ورددت المساجد فى غزة تكبيرات النصر عبر مكبرات الصوت.

وبعد 7 سنوات، تعرض القطاع مرة أخرى لحرب طاحنة وقصف وُصف بأنه الأعنف منذ عام 2014، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، مساء 10 مايو عام 2021 غارات مكثفة على القطاع، لتتدخل مصر على الفور وتقود مبادرة لوقف إطلاق النار بعد 11 يوماً من القصف المتبادل، ودخلت الهدنة حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 مايو، وبعدها أطلقت مصر بشكل عملى جهود إعادة إعمار قطاع غزة، هذا الملف الذى توليه القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً.

جهود مصر

أغسطس 2022

مصر تنجح فى وقف لإطلاق النار بين غزة وإسرائيل بعد اتصالات سريعة ومكثفة.

ديسمبر 2021

اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تطلق المرحلة الثانية بـ6 مشاريع.

مايو 2021

الرئيس «السيسى» يخصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بمشاركة شركات مصرية.

مصر تتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس والجهاد».

أكتوبر 2014

مصر تستضيف مؤتمر القاهرة الدولى حول فلسطين «إعادة إعمار غزة».

أغسطس 2014

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة عقب عملية الجرف الصامد.

قالوا عن دور مصر

نثمِّن ونقدِّر جهود الرئيس السيسى الحثيثة مع جميع أطراف القضية الفلسطينية، وهى التحركات التى تتسم بالاتزان والحكمة من أجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها، وهو ما يرسخ دور مصر التاريخى والمحورى فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم الاستقرار وتسوية الأزمات، وهو الدور الذى تدعمه وتعول عليه الإدارة الأمريكية فى المساهمة فى احتواء التصعيد ووقف العنف.

جو بايدن - الرئيس الأمريكى

الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤهل تماماً، ولديه القدرة على احتواء الموقف، لما يتمتع به من حكمة وذكاء شديد اتضح خلال السنوات الماضية فى المنطقة، نحرص على التواصل مع الرئيس السيسى فى ظل الدور المحورى والتاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الفعالة مع جميع الأطراف وتحركاتها الهادفة فى صون الأمن والاستقرار فى المنطقة.

أنطونيو جوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة

نقدِّر مواقف مصر الداعمة للشعب الفلسطينى ونصرة قضيته العادلة، العلاقات التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين علاقات أخوية وهناك حرص على تعزيزها، بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك القضايا العربية، ونُقدر جهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة فى دعم القضية الفلسطينية ودورها التاريخى فى هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

محمود عباس - الرئيس الفلسطينى

نشكر مصر لما تقدمه من دعم سياسى للقضية الفلسطينية، وجهودها لإنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة إعمار قطاع غزة وإعمار وتنمية القطاع، نحن ومصر على وفاق فى قضايا استراتيجية تتعلق بالشرعية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وبآلية إنهاء الانقسام.

محمد أشتية - رئيس الوزراء الفلسطينى

مصر بقيادة الرئيس السيسى وضعت القضية الفلسطينية على الطريق الصحيح والمنطقى لها، وأن تأثير مصر وجهودها فى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وجه اهتمام إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للقضية من أجل التدخل لحفظ الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة خاصة بين فلسطين وإسرائيل.

أحمد أبوالغيط - أمين عام جامعة الدول العربية

فرنسا تُقدر بشدة الجهود المصرية حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، سواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو فى الداخل الفلسطينى بما فيها جهود إعادة إعمار غزة، ونتطلع لاستمرار التشاور مع مصر فى هذا الخصوص.. مصر شريك مهم لفرنسا ونجرى المشاورات بشكل مستمر.

إيمانويل ماكرون - الرئيس الفرنسى