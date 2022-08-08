أخبار قطاع غزة.. هدنة وإشادة بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، تطورات أخبار قطاع غزة، مؤكدة أنَّ محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع عادت للعمل بعد يومين من توقفها، وفقا لما نقلته منى عوكل، مراسلة القناة في قطاع غزة .

وقالت «عوكل»، إنَّ الحياة عادت إلى طبيعتها في غزة مع استمرار الهدوء بالقطاع عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمّ باتصالات مصرية مكثفة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق آخر أخبار قطاع غزة.

أخبار قطاع غزة.. دخول 30 شاحنة وقود

وبحسب مراسلة «إكسترا نيوز»، فمن المتوقع دخول 30 شاحنة وقود إلى قطاع غزة اليوم، مما سيسهم في إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، كما تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بالشكر إلى مصر على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني هناك، محييًا صمود المواطنين.

أخبار قطاع غزة.. انعقاد جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشة نتائج القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام، وأسفر عن استشهاد 44 فلسطينيًا، فضلًا عن مناقسة احتياجات القطاع الصحية والخدمية.

ويتابع كثيرون أول أيام الهدنة مع إسرائيل، وذلك بعد نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث طُبّق في تمام الساعة 10:30 مساء أمس بتوقيت القاهرة، وذلك بعد اتصالات مكثفة وحثيثة مع جميع الأطراف من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وسط إشادة دولية كبيرة بالجهود التي تقوم بها القاهرة في هذا الملف.

وحول أول أيام الهدنة مع إسرائيل، قالت منى عوكل، مراسلة «قناة «إكسترا نيوز» في قطاع غزة، إنَّ الحياة عادت إلى طبيعتها في القطاع مع استمرار الهدوء عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ باتصالات مصرية.

أما عن الجرحى الذين يحتاجون لتلقي العلاج خارج القطاع، أشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أنَّه بداية من اليوم سوف يبدأ فتح المعابر لخروجهم من القطاع، وذلك في أول أيام الهدنة مع إسرائيل، وفق آخر أخبار قطاع غزة.