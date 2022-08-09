الحكومة: 4 من كل 10 منشآت صناعية استفادت بمبادرات «المركزي» التمويلية

كشف استطلاع رأي حكومي حديث، أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن أنّ 4 من كل 10 منشآت صناعية استفادت بالمبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخرا، لدعم الصناعة المصرية.

وأجرى «معلومات الوزراء»، استطلاع الرأي خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو المنصرم، على عينة قدرها 586 منشأة صناعية على مستوى الجمهورية.

مركز المعلومات: 43.5% من المنشآت الصناعية استفادت من مبادرات البنك المركزي

وانتهى استطلاع الرأي إلى أنّ نحو 43.5% من المنشآت الصناعية المصرية استفادت بمبادرات البنك المركزي المصري لـ دعم الصناعة.

وتصدّرت مبادرة التمويل للقطاع الصناعي بسعر عائد 5%، المبادرات التي استفاد القطاع الصناعي منها بواقع 76.5% من المستفيدين بالتمويل، تلاها 16.1% من المنشآت استفادت من المبادرات بسعر عائد 8%، و10.2% استفادوا بمبادرات أخرى، فيما لم يحدد 2% من المنشآت المستطلع رأيها والمستفيدة من المبادرات أي مبادرة استفادوا منها بالفعل، حسب ما كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في نشرة إخبارية صادرة عنه اليوم الثلاثاء.

56.5% من المنشآت لم تستفد من المبادرة للحصول على التمويل

وأوضح «مركز المعلومات»، في نشرته، أنّ استطلاع الرأي انتهى إلى أنّ 56.5% من المنشآت الصناعية لم تستفد من مبادرات البنك المركزي الخاصة بدعم الصناعة.

وأشار «المركز»، إلى أنّ 32% من غير المستفيدين بالمبادرات ذكروا أنّ السبب هو عدم الاحتياج إليها، أو رفض فكرة الاقتراض من البنك، و18.4% منهم أشاروا إلى عدم علمهم بوجود هذه المبادرات، و17.2% منهم قالوا إنّ الإجراءات معقدة، وشروطها تعجيزية، فيما قال 7.9% منهم إنّ هناك ركودا في حركة البيع والشراء.

وواصل «معلومات الوزراء»، رصد المنشآت الصناعية غير المستفيدة من مبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة المصرية، موضحا أنّ 6% من غير المستفيدين من القروض، أكدوا أنّهم غير قادرين على السداد، و5.4% منهم لم ينطبق عليهم شروط المبادرات، و3.9% منهم كان لديهم عدد عملاء محدود وحجم نشاط صغير، و1.8% منهم قالوا إنّهم يعملون للحصول على التمويل في الوقت الحالي، ويستهدفون الحصول عليه قريبا.