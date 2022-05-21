برئاسة عدلي منصور.. مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية يناقش دورها في دعم الصناعة

عقد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية اجتماعه الدوري برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس جمهورية مصر العربية السابق، وجميع أعضاء المجلس، لمناقشة دور الجامعة في دعم صناعة التكنولوجيا وفي ريادة الأعمال من خلال البرامج الدراسية والبحثية التي تقدمها الجامعة لطلابها، حيث عقد الاجتماع بمقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جامعة مصر المعلوماتية

وأجرى المستشار عدلي منصور، وأعضاء مجلس الأمناء، جولة بالحرم الجامعي، حيث أشاد الحضور بما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - المؤسس للجامعة، بتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية للتعليم وتجهيزات المعامل المطلوبة للعملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.

جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدراية

وأشاد مجلس الأمناء بأهمية موقع الجامعة في قلب مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل مجتمعا معلوماتيا متكاملا من مراكز للتدريب والبحوث ومقار للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يتيح لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة التفاعل مع كل عناصر المنظومة المعلوماتية المتطورة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب المستشار عدلي منصور رئيس مجلس الأمناء بالأعضاء، مؤكدا على أهمية دور الجامعة في إعداد كوادر متميزة تساهم في بناء المجتمع الرقمي تماشيا مع خطة الدولة 2030، والتي تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، وتطوير الحلول لكل التحديات المستقبلية التي يشهدها هذا القطاع الهام والحيوي.

من جانبها، عرضت الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، ما تم لتفعيل الاتفاقيات الدولية مع جامعتي «بيردو» و«ميناسوتا»، وكذلك الاتفاقيات الجديدة التي تعمل الجامعة على توقيعها مع جامعات عالمية أخرى.

التعليم العالي

وأشارت الدكتورة ريم إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية، لتطوير التعليم المستقبلي لجامعة القرن الواحد والعشرين، ولفتت إلى أنه جارٍ العمل والإعداد لعقد عدد من الاتفاقيات الأخرى المماثلة.

وناقش مجلس الأمناء العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، منها البدء في عدد من التخصصات الجديدة بالجامعة، حيث وافق المجلس على إنشاء مركزاً لدعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث ترجع أهمية المركز إلى دوره في بناء الجسر الرابط بين التعليم والبحث العلمي من جانب والواقع العملي للصناعة من الجانب الآخر.

كما وافق المجلس برئاسة المستشار عدلي منصور، على إضافة منح دراسية جديدة للطلاب ذوي الهمم والطلاب المتفوقين رياضيا. يذكر أن الجامعة في عامها الأول نجحت في جذب الطلبة المتميزين في مجالاتها الأربعة «الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم».

وذلك تماشياً مع رؤية ورسالة الجامعة والأهداف الواردة بخطتها الإستراتيجية، بعد أن قامت الجامعة بتنفيذ برنامجا للمنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة «منحة السيد رئيس الجمهورية»، و هو ما استفاد منه 29 طالبا كمنحة كاملة لأوائل الثانوية العامة شاملة المصاريف الدراسية والمعيشة والانتقالات، فضلا عن المنح الجزئية الأخرى للمتفوقين.