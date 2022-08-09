«رانيا» تطلب الخلع بسبب الألعاب: رافض يديني 5 آلاف جنيه عشان أبسط البنت

«مش عاوز يديني 5000 آلاف جنيه في الشهر، أجيب لعب للبنت».. بهذه الجملة بدأت الزوجة الثلاثينية حديثها أمام محكمة الأسرة، بعد أن فشل خبراء التسوية في إيجاد حل يرضي الطرفين، وطالبوا أن يفصل القاضي بينهما، فبعد قصة حب وزواج دام 5 سنوات، قررت أن تنهي زيجتهما لسبب غريب، بعد أن رفض إعطائها 5000 آلاف جنيه شهريًا، لشراء ألعاب لطفلته للترفيه عنها، متحججًا بظروفه المالية، رغم يُسر حالته المادية، فلجأت «رانيا. هـ»، لإقامة دعوى خلع ضده ونفقة ألعاب لصغيرتها.

دعوى خلع بعد قصة حب

تزوجت «رانيا»، بعد قصب حب نشأت بينها وصديقها في الجامعة وبعد تخرجهما قابلا بعض العقبات، مثل رفض عائلتهما لصغر سنهما، وأنّه ليس لديه وظيفة ثابتة ويعتمد على أموال والديه، وبعد نجاحه في مشروعه الخاص عاد لخطبتها، وبعد إقناع عائلتها، وافقت واتفقا على تجهيزات الزواج، وبعد الانتهاء من الشقة، حددوا موعد الزفاف وأقاموا حفل ضخم، حسب حديثها لـ«الوطن».

الزوج تغيرت طباعه

بعد الزواج مباشرة، بدأت الحياة الروتينية بينهما، وتركت عملها لتهتم بشؤون المنزل وتتابع أعماله خلال فترة حملها، كانت تحاول أن توازن بينهما، وبعدها بأشهر، بدأ يظهر أمامها رجل لا تعرفه، وأخذت الحياة مسار آخر، ولم تنجح في تغيير تصرفاته التي أرّقت حياتهما، فبعد أن وضعت ابنتها أصبحت الحياة بينهما مستحيلة، لكنها تحملت من أجلها، وبعد عامين اتفقا على الانفصال لكن عائلتها رفضت، وفقًا لحديث الزوجة المكلومة.

«رانيا»: رفض يديني 5000 آلاف جنيه أجيب لعب

«بعد ما أهلنا رفضوا إننا ننفصل عشان البنت متترباش بعيد عن حد فينا، بدأ يبقى بخيل ويشتكي إنّ المشاريع بدأت تخسر وبقى متعمد يبعد عن البيت، وحرمني أنا وبنته من كل حاجة، ورفض يديني فلوس أشتري لها لعب، وقالي ليه 5000 جنيه لعب للبنت، وهو عارف إن البنت في سن لازم تلعب فيه وتنمي ذكائها، ورفض يديني فلوس أجيب لها لعب، رغم إن المبلع بالنسبة له شوية فكّة كل شهر»، وفقًا لحديثها.

الزوجة تبرر موقفها أمام محكمة الأسرة

وبررت الزوجة للقاضي أسبابها، التي يرى الجميع أنّها غريبة، لأن دعاوى الخلع والنفقة لا تتضمن ألعاب للأطفال، وتتضمن فقط المأكل والملبس والمسكن، وأنّ الوقت الذي وضع به القانون، يكون متناقضا مع الوقت الحالي، حيث إنّها أثبتت بمستندات، مدى أهمية لعب الأطفال على نفسية الطفل وذكائه بشكل عام.

حكم لصالح الزوجة بدعوى النفقة

وحكمت محكمة الأسرة في التجمع الخامس لصالح الزوجة، في نفقة لعب أطفال للصغيرة «نجلا. س»، قدرها 2000 جنيه، وألزمت بها الأب، وذلك 3 مرات كل عام، وقسمتها مرتين في الأعياد ومرة أخرى في عيد ميلاد الصغيرة، وما زالت دعوى الخلع تحت النظر.