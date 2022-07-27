زوج في دعوى نشوز: «اعترضت على زواجي من أخرى وطردتني من الشقة»

«عشت معاها 6 سنين سواد».. جملة تصدرت صحيفة دعوى النشوز التي أقامها رجل أربعيني، ضد زوجته الأولى بعد أن لاحقته بدعاوى كيدية، وزورت أوراق تثبت ممتلكاته لتحصل على نفقة كبيرة، بسبب زواجه من أخرى ليهرب من طبعها الصعب ولسانها السليط.

الزوجة طردته من الشقة

طلب الزوج من خبراء التسويه أن يحركوا الدعوى، لقاضي محكمة الأسرة بعد أن رفضت زوجته حضور جلسه التسوية، وقال إنه حاول معها أكثر من مرة لحل خلافاتهم بعيدًا عن المحاكم، لكنها طردته من شقة الزوجية أمام الجيران، ومن يومها وهي تتفن في تعكير صفو حياته، ولا ترغب في الطلاق.

الزوجة كانت هادئة وراقية

أمام قاضي محكمة الأسرة سرد الزوج، تفاصيل الخلاف مشيرا إلى أنه التقى زوجته قبل 8 سنوات وقرر الارتباط بها، وكانت تشبه النسمة وتتعامل بأسلوب لائق ولطيف، وبعد لقائه الأول بعائلتها تأكد أنه اختار فتاة مناسبة، وأتموا الخطوبة واتفقوا على تجهيزات الزواج وطلب والدها خطبة عام كاملًا حتي يتعرفوا على بعض أكثر.

الزوجة حولت المنزل إلى سجن بأسلوبها

وخلال هذه الفترة انتهى من تجهيز الشقة، وأقام حفل زفاف يتحاكى الجميع عن فخامته حتي اليوم، وسافرا لقضاء شهر العسل الذي طلبته، ليتفأجي بأسلوبها الحقيقي قبل العودة، لكنه اعتقد أن السبب هو نمط الحياة الجديدة، وحاول أن يطمأنها لكنها كانت تتعنت أكثر، وعادا من السفر بعد عدة شجارات، وبدأت حياته في الانهيار قبل بدايتها، ليعيش حياة صعبه بجوارها، وأصبح المنزل الذي بناه بكل حب، يشبه السجن ولا يطيق العودة، ما جعلته يكره حياته، وبعد ولادتها لطفلهم اعتقد أن حياته ستتحسن وأن الطفل سيقربهما مرة أخرى.

اكتشفت زواجه ولاحقته بدعاوى كيدية

«بعد 5 سنوات الحياة بيننا أصبحت شبه مستحيله، وحاولت احتواء الأمر إلا أن كل محاولاتي فشلت، اتجوزت من وراها مراعاة لشعورها، وعشان مهدش البيت وابني يتربي في بيت أب وأم منفصلين، وبعد سنه اكتشفت زواجي، ومن يومها وهي تلاحقني بدعاوى كيدية، مدعية أني لا أنفق عليها وطفلي وأقامت دعوى نفقة»، وفقًا لحديث الزوج.

دعوى نشوز بسبب رفضها زواجه

وبعدها طردته من منزل الزوجية عندما رغب في رؤية ابنه، وتسببت له في فضيحة أمام الجيران، ورفضت الانفصال وهددته بحرمانه من طفله، فتوجهه لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 1932 أحوال شخصية.