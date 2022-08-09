ما حكم الشرع في الزواج سرا من أجل الاحتفاظ بصرف المعاش؟

الزواج العرفي للأرملة، أو الطلاق على الورق من أجل الحصول على المعاش، حيلة تلجأ إليها بعض السيدات اللاتي يبحثنّ عن الاستفادة بالمعاش سواء عن الأب او الزوج المتوفي، وهو الأمر الذي يُحدث جدلًا ويثير تساؤلات عديدة ما بين هل يجوز ذلك أم حرام شرعًا.

وفي هذا التقرير يستعرض «الوطن» الإجابة على هذا السؤال من خلال ما تناولته لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

استحقاق المعاش مشروط بعدم الزوجية

وحسمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، حرمانية الطلاق على الورق للحصول على المعاش واستخدام أي حيلة من شأنها الكسب الخبيث، قائلة: «هذا نوع من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة، والشرع أمر بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».

عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صل الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».

«الأطرش»: الزواج العرفي باطل شرعا اذا لم يتم توثيقه

من جهته قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف، إنَّ بعض من السيدات تلجأ إلى هذه الأمر لتحصل على معاش والدها المتوفي؛ عليها أن تدرك أنه أمر محرم لأنّها تستحل ما ليس لها به بالباطل، مضيفًا لـ«الوطن»، أنّ الزواج العرفي للمطلقة وغيرها باطل شرعًا، إلا إذا كان موثقا عند مأذون وتم الإشهار به، أي أنَّ يكون هناك فرح وإشهار كما جرى العرف أي ما تعرف عليه الناس.