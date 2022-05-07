السجن 3 سنوات للمتهمين بالإتجار في فتيات تحت ستار الزواج العرفي بالدقي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة متهمين بالاتجار في البشر واستغلال عدد من المجني عليهن جنسيا، تحت ستار الزواج العرفي بالدقي بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهم مبلغ مالي 40 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين هشام عامر وبولس رفعت وأمانة سر ممدوح غريب.

استدراج المجني عليهن واستغلال حاجتهن للمال

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم تاجروا بالبشر بأن استخدما المجني عليهن، مستغلين حالة الضعف والحاجة الشديدة للمال من أجل الحصول على منفعة باستغلالهم في وقائع زواج قصر بعقود، بأن قامت المتهمة الثانية باستقطاب المجني عليهن وإيوائهن مع المتهم الأول والاتفاق مع أحد الأشخاص عربي الجنسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على زواجه من إحدى المجني عليهن بمقابل مالي وقدره 30 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

عرض المجني عليها للزواج لمدة أسبوع

كما استغلا المجني عليها البالغة من العمر 17 عام جنسيًا، بأن قاما بعرضها للزواج لمدة أسبوع على أحد الأشخاص عربي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه، كما استخدما المجني عليهم، بأن قاما بعرضهم للزواج لمدة أسبوع على أحد الأشخاص سعودي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه وكان ذلك بالخداع بقصد ارتكاب الدعارة، وأكد أمر الإحالة بأن المتهم الأول استخدم حسابا خاصًا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لارتكاب الوقائع محل الوصف السابق على النحو الذي كشفته التحقيقات.