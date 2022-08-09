الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بضم مراكز تنمية الأسرة لـ«تطوير الريف»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022.

ونص القرار على أن تضاف أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء النص كالتالي: