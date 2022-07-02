رئيس الوزراء يصدر قرارات بضم 7 مشروعات لأعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، 7 قرارات بضم مشروعات لأعمال المنفعة العامة، شملت ضم أراضي للجامعة التكنولوجية في الغربية، وتطوير 5 مزلقانات في قنا، ومحطتي رفع صرف صحي بالمنيا والإسكندرية، والقوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان وتوسعة شارع النقل والهندسة، ونزع ملكية أراضي لتوسعة المصنع الأخضر بحي السلام.

ونشر القرارات التي حملت أرقام من 1789 لـ1798 في الجريدة الرسمية وللاطلاع عليها اضغط هنا.