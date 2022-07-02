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رئيس الوزراء يصدر قرارات بضم 7 مشروعات لأعمال المنفعة العامة

كتب:

محمد مجدي
03:09 م | السبت 02 يوليو 2022
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، 7 قرارات بضم مشروعات لأعمال المنفعة العامة، شملت ضم أراضي للجامعة التكنولوجية في الغربية، وتطوير 5 مزلقانات في قنا، ومحطتي رفع صرف صحي بالمنيا والإسكندرية، والقوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان وتوسعة شارع النقل والهندسة، ونزع ملكية أراضي لتوسعة المصنع الأخضر بحي السلام.

ونشر القرارات التي حملت أرقام من 1789 لـ1798 في الجريدة الرسمية وللاطلاع عليها اضغط هنا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.