إنجي علاء: مسلسلي الجديد في رمضان 2023 تشويقي اجتماعي

كشفت الكاتبة إنجي علاء، عن مشاركتها في موسم دراما رمضان المُقبل من خلال مسلسل درامي جديد.

وقالت إنجي علاء، لـ«الوطن»، إنّ المسلسل من فكرتها وقصتها، ومكوّن من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي واجتماعي.

كوفيد 25.. آخر أعمال إنجي علاء بصحبة زوجها

يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء، مسلسل «كوفيد-25»، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومسلسل بلا دليل، بطولة درة وخالد سليم، وإخراج منال الصيفي.

مسيرة فنية لـ إنجي علاء

إنجي علاء، مؤلفة وسيناريست ومصممة أزياء درامية، تخرجت في قسم صحافة بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بمرتبة الشرف، بالإضافة إلى دراستها في مسرح الفلكي التابع للجامعة الأمريكية.

وكتبت إنجي، مسلسلات «كوفيد 25» و«بلا دليل»، وألفت قصة مسلسل «لعبة إبليس» ولديها روايتين، وهما: «الأشقر مروان» و«قانون الكارما».

وعملت أيضًا كمصممة أزياء لعدة أعمال درامية مثل «كوفيد 25» و«النهاية» و«الشارع اللي ورانا» و«كفر دلهاب» و«لعبة إبليس»، و«اختيار إجباري»، و«القيصر» و«الصياد».

كما عملت كمصممة أزياء وخبيرة تجميل لزوجها الفنان يوسف الشريف في «المواطن إكس»، و«رقم مجهول» و«اسم مؤقت».