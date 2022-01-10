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إصابة إنجي علاء زوجة يوسف الشريف بفيروس كورونا

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محمود الرفاعى
12:17 ص | الإثنين 10 يناير 2022
إنجي علاء

إنجي علاء

أعلنت الكاتبة انجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف،  منذ قليل، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

انجي علاء: الموضوع طلع صعب أوي

وكتبت «إنجي» عبر صفحتها على «فيس بوك»: «إيجابي كورونا، يا ريت أي حد اتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل، وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء، الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير وخلوا بالكم، الـrapid test في الأول طلع سلبي والـpcr، وتحاليل الدم هي اللي طلعت إيجابي فمحدش يعتمد على الـrapid test وربنا يشفي كل مريض».

وظهرت عدة حالات إصابة بفيروس كورونا من الفنانين، خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة ونجلاء بدر وشذى.

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