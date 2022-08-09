مدير «رواد 2030»: نستهدف إنشاء 50 ألف مشروع في مصر

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط، إن المشروع هدفه نشر فكرة ريادة الأعمال عن طريق إعطاء الشباب فرصة للعمل، وفقا للخطة الخاصة بها، ومساعدته على أن يكبر الموضوع، ويتيح فرص عمل لآخرين، لافتة إلى أن التوظيف في الحكومة متوقف حتى يتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى وجود ماجستير مهني، يقدم بالتنسيق مع جامعة كمبريدج، ودبلومات مهنية مع الجامعة الأمريكية، وكذلك الألمانية، وإطلاق حملة المليون ريادي، من أجل إنشاء 50 ألف مشروع في مصر من الآن حتى 2030.

تمكين الشباب

وأضافت «خليل»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن هناك رغبة في تمكين الشباب من أجل تحقيق مشروع على أرض الواقع، مبينة أن هناك تغيرات سريعة في العالم، وأصبح هناك وظائف جديدة، وسيتم الاستغناء عن عدة وظائف في المستقبل، لافتة إلى إن إنشاء حاضنات في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة وحاضنة لذوي الهمم، وحاضنات أخرى عامة تساعد أي مشروع بجانب حاضنة مصرية إفريقية لمساعدة الشباب في إفريقيا.

معسكر لطلاب الإعدادية

أوضحت مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، أن وزارة التخطيط كان لها السبق في إطلاق حملة ابدأ مستقبلك تستهدف طلاب المدارس الإعدادية الحكومية، وتم الوصول إلى 450 ألف طالب، من أجل تغيير طريقة تفكيرهم مع إنشاء معسكرات صيفية للطلاب، من أجل معرفة تنفيذ المواقع والبرمجة.